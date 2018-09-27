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«Уральский Рабочий»: Евгений Куйвашев презентовал послам стран Евросоюза заявку на ЭКСПО-2025

27 сентябрь 2018 (11:41)

Губернатор представил потенциал Свердловской области и заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге Чрезвычайным и Полномочным Послам государств-членов Европейского союза в Российской Федерации. Презентация прошла в Москве на площадке представительства ЕС в России.

«Екатеринбург очень символично расположен между Европой и Азией, у региона хорошие шансы на победу в гонке за ЭКСПО», — считает посол Европейского союза в Российской Федерации господин Маркус Эдерер.

Евгений Куйвашев заверил участников мероприятия в том, что ЭКСПО в Екатеринбурге станет самым ярким и запоминающимся событием в истории мирового выставочного движения.

«Мы приветствуем активное участие наших партнеров из европейских стран в совместных экономических, культурно-гуманитарных проектах, а также в международных мероприятиях, организуемых на территории области», — отметил глава региона.

По словам Евгения Куйвашева, большинство стран Евросоюза являются сегодня торговыми партнерами Среднего Урала. Свыше 30% общего внешнеторгового оборота области приходится именно на эти государства. Традиционно самые высокие показатели достигаются в сотрудничестве с Францией, Германией, Италией и Чехией.

«Уральский Рабочий»: Евгений Куйвашев презентовал послам стран Евросоюза заявку на ЭКСПО-2025

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