«Уральский Рабочий»: Евгений Куйвашев презентовал послам стран Евросоюза заявку на ЭКСПО-2025

Губернатор представил потенциал Свердловской области и заявку на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге Чрезвычайным и Полномочным Послам государств-членов Европейского союза в Российской Федерации. Презентация прошла в Москве на площадке представительства ЕС в России.«Екатеринбург очень символично расположен между Европой и Азией, у региона хорошие шансы на победу в гонке за ЭКСПО», — считает посол Европейского союза в Российской Федерации господин Маркус Эдерер.Евгений Куйвашев заверил участников мероприятия в том, что ЭКСПО в Екатеринбурге станет самым ярким и запоминающимся событием в истории мирового выставочного движения.«Мы приветствуем активное участие наших партнеров из европейских стран в совместных экономических, культурно-гуманитарных проектах, а также в международных мероприятиях, организуемых на территории области», — отметил глава региона.По словам Евгения Куйвашева, большинство стран Евросоюза являются сегодня торговыми партнерами Среднего Урала. Свыше 30% общего внешнеторгового оборота области приходится именно на эти государства. Традиционно самые высокие показатели достигаются в сотрудничестве с Францией, Германией, Италией и Чехией.