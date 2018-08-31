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«Уральские авиалинии» вводят специальное предложение на групповые поездки в Тель-Авив
31 август 2018 (10:48)
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает специальную акцию на полеты в Тель-Авив для групп, сообщает пресс-служба перевозчика.
Предложение действует на вылеты с 10 октября 2018 года по 28 марта 2019 года. Количество групп на одном рейсе по акции регулируется авиакомпанией.
Стоимость полета составит: Санкт-Петербург — Тель-Авив — Санкт-Петербург — от 15 тыс. 880 руб.; Екатеринбург — Тель-Авив — Екатеринбург — от 19 тыс. 089 руб.; Жуковский — Тель-Авив — Жуковский — от 17 тыс. 200 руб.; Самара — Тель-Авив — Самара — от 19 тыс. 089 руб.; Сочи — Тель-Авив — Сочи — от 12 тыс. 644 руб.; Краснодар — Тель-Авив — Краснодар — от 22 тыс. 498 руб.
В стоимость включены все сборы.
Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
Предложение действует на вылеты с 10 октября 2018 года по 28 марта 2019 года. Количество групп на одном рейсе по акции регулируется авиакомпанией.
Стоимость полета составит: Санкт-Петербург — Тель-Авив — Санкт-Петербург — от 15 тыс. 880 руб.; Екатеринбург — Тель-Авив — Екатеринбург — от 19 тыс. 089 руб.; Жуковский — Тель-Авив — Жуковский — от 17 тыс. 200 руб.; Самара — Тель-Авив — Самара — от 19 тыс. 089 руб.; Сочи — Тель-Авив — Сочи — от 12 тыс. 644 руб.; Краснодар — Тель-Авив — Краснодар — от 22 тыс. 498 руб.
В стоимость включены все сборы.
Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262, а также в авиакассах.
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