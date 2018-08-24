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Компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и «Газпромнефть-Центр» заняли доминирующее положение в Челябинске
24 август 2018 (10:04)
УрБК, Челябинск, 24.08.2018. Управление ФАС по Челябинской области выявило ряд компаний, которые занимают доминирующее положение на розничном рынке по реализации топлива в регионе, сообщает пресс-служба ведомства.
В 2017 году специалисты областного УФАС изучили доли продавцов топлива в пяти крупнейших городах Южного Урала: Челябинске (124 АЗС), Магнитогорске (47 АЗС), Копейске (13), Златоусте (18) и Миассе (20).
Крупнейшими хозяйствующими субъектами на рынке розничной торговли бензином в г. Челябинске оказались ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», ООО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион». При этом совокупная доля ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и ООО «Газпромнефть-Центр» на рынке розничной торговли дизельным топливом в областном центре составила 73%. Также на эти компании приходится 73% рынка бензина АИ-95.
По бензину АИ-92 большая часть рынка (79%) приходится на ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», ООО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Башнефть-Розница».
В остальных четырех городах доминирующее положение на рынке занимают ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», ООО «Газпромнефть- Центр» и ООО «Башнефть-Розница».
В областном УФАС отметили, что перечисленные компании подпадают под действие статьи 10 закона о защите конкуренции, запрещающей установление монопольно высокой цены.
В 2017 году специалисты областного УФАС изучили доли продавцов топлива в пяти крупнейших городах Южного Урала: Челябинске (124 АЗС), Магнитогорске (47 АЗС), Копейске (13), Златоусте (18) и Миассе (20).
Крупнейшими хозяйствующими субъектами на рынке розничной торговли бензином в г. Челябинске оказались ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», ООО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион». При этом совокупная доля ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и ООО «Газпромнефть-Центр» на рынке розничной торговли дизельным топливом в областном центре составила 73%. Также на эти компании приходится 73% рынка бензина АИ-95.
По бензину АИ-92 большая часть рынка (79%) приходится на ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», ООО «Газпромнефть-Центр» и ООО «Башнефть-Розница».
В остальных четырех городах доминирующее положение на рынке занимают ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», ООО «Газпромнефть- Центр» и ООО «Башнефть-Розница».
В областном УФАС отметили, что перечисленные компании подпадают под действие статьи 10 закона о защите конкуренции, запрещающей установление монопольно высокой цены.
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