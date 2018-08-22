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«Уральские Пельмени» умолчали об участии РМК в конфликте с бывшим директором

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2018. Творческий коллектив шоу «Уральские Пельмени» отреагировал на обвинения, высказанные бывшим директором команды Сергеем Нетиевским.



Как следует из заявления, опубликованного на сайте проекта, коллектив «Уральских Пельменей» считал, что вся ситуация носит статус «внутреннего делового конфликта».



«Участники коллектива «Уральские Пельмени» убеждены, что решать деловые споры надо в деловом порядке, и устраивать шоу из конфликта категорически не намерены. Мы продолжим защищать свои права в суде, информируя вас о ходе разбирательств. Понимаем, что попытки добыть и проверить информацию о течении спора — не самое простое дело», — говорится в сообщении.



Кроме того, опубликованы личные мнения участников проекта. Среди них — Сергей Исаев, который по словам экс-директора команды, говорил о личном знакомстве с руководством Русской медной компании. Однако сам С. Исаев никак не прокомментировал данное заявление С. Нетиевского.



«Во всех судах нас активно поддерживают представители канала СТС, лишний раз подтверждая наше крепкое партнерство. Верим, что нашу правоту удастся отстоять окончательно», — говорится в заявлении С. Исаева.



Напомним, что на протяжении последних трех лет Сергей Нетиевский и его бывшие коллеги по команде «Уральские Пельмени» ведут взаимные тяжбы в суде. Участники шоу обвинили своего бывшего руководителя в хищении средств команды и уволили с должности директора ООО «Творческое объединение «Уральские Пельмени». Нетиевский отвергает обвинения и утверждает, что понес ущерб свыше 330 млн руб., а последний по времени иск от его коллег к нему был на сумму 39 млн руб. В начале августа 2018 года Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию бывших коллег Сергея Нетиевского и отказал им в удовлетворении финансовых претензий.

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