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Жители Урала больше не готовы жертвовать зарплатой ради стабильной работы

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2018. В III квартале 2018 года уральцы гораздо реже готовы снижать зарплатные ожидания ради стабильной работы. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter на основе исследования компании.



«Индекс готовности снизить зарплатные ожидания» по стране в целом впервые преодолел нулевую отметку. С 2015 года количество россиян, не согласных на меньший доход для сохранения должности, превысило количество тех, кто готов пожертвовать зарплатой ради наличия стабильной работы. В Уральском федеральном округе такие настроения зафиксированы уже в начале 2018 года, сейчас позиция укрепилась.



«Индекс самочувствия» работников складывается из пяти факторов: оценка стабильности на текущей должности, сложность и критичность поиска новой работы, готовность снизить зарплатные ожидания, а также шансы на трудоустройство в ближайшее время. По сравнению со II кварталом 2018 года он вырос с -0,08 до -0,031. Это говорит о том, что в целом жители УрФО стали чувствовать себя на рынке труда более уверенно.



Так, оценка стабильности на текущем месте работы выросла с 0,29 до 0,35: участники опроса, как правило, не чувствуют угрозы увольнения. По данному параметру Урал вошел в тройку лидеров по стране. На первом и втором месте — Приволжский и Дальневосточный федеральные округа.



«Возможно, именно поэтому большинство уральцев не согласны на снижение зарплаты, чтобы сохранить текущую должность или гарантированно получить новое место работы. Во II квартале индекс готовности снизить зарплатные ожидания сохранялся на уровне -0,03, а в III квартале преодолел нулевую отметку и составил 0,02. Все больше уральцев уверены в своих силах и не сомневаются, что при необходимости смогут найти работу с достойным вознаграждением», — сообщает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.

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