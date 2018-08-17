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Министерство связи предлагает россиянам использовать сим-карты, одобренные ФСБ

17 август 2018 (15:53)

УрБК, Москва, 17.08.2018. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект приказа Минкомсвязи России, согласно которому от сотовых операторов потребуют использовать шифрование, сертифицированное ФСБ. Данное требование может привести к необходимости замены действующих sim-карт на новые.

Пока по итогам обсуждения с ведущими сотовыми операторами и экспертами (ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон», ‎ПАО «Ростелеком», Международной Академии Связи) в проект приказа внесено уточнение, согласно которому «требования проектируемого регулирования ‎не распространяются на sim-карты, приобретенные оператором связи ‎до вступления в силу приказа».

В опубликованном вместе с проектом приказа положительном заключении Минэкономразвития тем не менее содержится критика приказа и предложение доработать ряд положений.

«Фактически предлагаемое в части sim-карт регулирование «замораживает» технологическое развитие отрасли на уровне, достигнутом за последние несколько лет, и предписывает обязательное использование в устройствах пользователей ‎sim-карт, в то время как мировым трендом последних лет является отказ ‎от данного формата средств абонентского оборудования», — написано в заключении.

В Минэкономразвития для экономии времени и ресурсов предлагают внедрить повышенную криптографическую защиту только ограниченному ряду лиц.

«Минэкономразвития России рекомендует дополнительно проработать вопрос об определении круга лиц, которым, например, в силу определенных критериев, в том числе требования безопасности, конфиденциальности, было бы необходимо использование sim-карт с различными степенями криптографической защиты. Таким образом, обсуждаемое регулирование в части замены sim-карт могло бы иметь не всеобщий, а адресный характер, что, в свою очередь, снизило ‎бы расходы на его реализацию без снижения эффективности», — указано в заключении.

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