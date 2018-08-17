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Министерство связи предлагает россиянам использовать сим-карты, одобренные ФСБ

УрБК, Москва, 17.08.2018. На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект приказа Минкомсвязи России, согласно которому от сотовых операторов потребуют использовать шифрование, сертифицированное ФСБ. Данное требование может привести к необходимости замены действующих sim-карт на новые.



Пока по итогам обсуждения с ведущими сотовыми операторами и экспертами (ПАО «МТС», ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон», ‎ПАО «Ростелеком», Международной Академии Связи) в проект приказа внесено уточнение, согласно которому «требования проектируемого регулирования ‎не распространяются на sim-карты, приобретенные оператором связи ‎до вступления в силу приказа».



В опубликованном вместе с проектом приказа положительном заключении Минэкономразвития тем не менее содержится критика приказа и предложение доработать ряд положений.



«Фактически предлагаемое в части sim-карт регулирование «замораживает» технологическое развитие отрасли на уровне, достигнутом за последние несколько лет, и предписывает обязательное использование в устройствах пользователей ‎sim-карт, в то время как мировым трендом последних лет является отказ ‎от данного формата средств абонентского оборудования», — написано в заключении.



В Минэкономразвития для экономии времени и ресурсов предлагают внедрить повышенную криптографическую защиту только ограниченному ряду лиц.



«Минэкономразвития России рекомендует дополнительно проработать вопрос об определении круга лиц, которым, например, в силу определенных критериев, в том числе требования безопасности, конфиденциальности, было бы необходимо использование sim-карт с различными степенями криптографической защиты. Таким образом, обсуждаемое регулирование в части замены sim-карт могло бы иметь не всеобщий, а адресный характер, что, в свою очередь, снизило ‎бы расходы на его реализацию без снижения эффективности», — указано в заключении.

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