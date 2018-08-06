Кризис

В Свердловской области розничная стоимость дизельного топлива достигла 44,25 рублей за литр

В Свердловской области средняя стоимость 1 литра дизтоплива с 23 по 29 июля 2018 года составила 44,25 руб. против 43,98 руб. в начале месяца.



Так, по данным Управления ФАС России по Свердловской области, с 18 июня по 8 июля 2018 года средняя розничная стоимость дизтоплива в регионе составляла 43,98 руб. за литр.



Стоимость бензина в регионе за июль осталась на прежнем уровне: 43,11 руб. за литр АИ-95 и 40,29 руб. за литр АИ-92.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: