Кризис
В Свердловской области розничная стоимость дизельного топлива достигла 44,25 рублей за литр
6 август 2018 (17:58)
В Свердловской области средняя стоимость 1 литра дизтоплива с 23 по 29 июля 2018 года составила 44,25 руб. против 43,98 руб. в начале месяца.
Так, по данным Управления ФАС России по Свердловской области, с 18 июня по 8 июля 2018 года средняя розничная стоимость дизтоплива в регионе составляла 43,98 руб. за литр.
Стоимость бензина в регионе за июль осталась на прежнем уровне: 43,11 руб. за литр АИ-95 и 40,29 руб. за литр АИ-92.
Так, по данным Управления ФАС России по Свердловской области, с 18 июня по 8 июля 2018 года средняя розничная стоимость дизтоплива в регионе составляла 43,98 руб. за литр.
Стоимость бензина в регионе за июль осталась на прежнем уровне: 43,11 руб. за литр АИ-95 и 40,29 руб. за литр АИ-92.
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