«Натали Турс»: обещания вместо выплат

Организации по защите прав потребителей Екатеринбурга и Свердловской области начали оказывать помощь пострадавшим от аннулирования туров и предшествовавших ему сбоев в работе туроператора «Натали Турс». Поток обращений пока невелик, однако, по разным оценкам, общее число граждан, чьи права оказались нарушены, в регионе может составить порядка 1,5-2,5 тыс. человек. По словам экспертов, если компании не удастся избежать крайних мер, таких как запуск механизма фингарантий, туристы не смогут вернуть средства за сорванный отпуск в сопоставимом объеме.Напомним, 30 июня 2018 года «Натали Турс» объявила об отмене чартерных программ в четыре страны. 4 июля глава компании заявил, что прекращает продажи новых туров и аннулирует все заявки до 1 октября 2018 года. При этом «Натали Турс» предложила туристам, купившим турпакеты с регулярной перевозкой, воспользоваться билетами и визами, а за оставшуюся часть тура получить гарантийное обязательство на выполнение услуг с 1 апреля 2019 по 1 апреля 2020 года. Если турист отказывается заключать гарантийное обязательство, то он встает в очередь на возмещение затрат без указания сроков, когда это произойдет.Общественный уполномоченный по защите прав туристов в Свердловской области Вадим Винер отмечает, что на «горячую линию», организованную при штабе помощи пострадавшим от ситуации с «Натали Турс», уже поступил ряд обращений от жителей Среднего Урала. Однако они пока не носят массового характера.«Жалобы есть, но их количество, к сожалению, пока небольшое, хотя пострадали около 2,5 тыс. свердловчан. По России число пострадавших уже оценивается в 10-12 тыс. человек. Звонков немного: видимо, все чего-то ждут. Но возврата денег не будет, потому что «Натали Турс» схему возврата не предложила. У людей нет оснований идти в страховую компанию, потому что туроператор свою деятельность не прекратил, а Ростуризм его из реестра не исключает. Компания ведет себя так, чтобы люди денег не получили», — считает Вадим Винер.По его словам, сегодня ответственным органам и пострадавшим следует скорее добиться приостановления деятельности туроператора, чтобы заработал механизм страховых выплат.Более умеренной позиции придерживается директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Она полагает, что туристам желательно воспользоваться хотя бы частью услуг из аннулированного турпакета, чтобы снизить объем потерь.«К нам обратились на сегодняшний день порядка 10 человек. Двое из них — те, кому пришлось доплатить за наземное обслуживание, у остальных были аннулированы туры. Мы все-таки советуем последним минимизировать убытки: если есть возможность вернуть билет, сделать это самостоятельно, если нет — воспользоваться авиабилетом и доплатить за отель, а потом уже взыскать эту сумму с туроператора», — сказала Янина Голубева.В свою очередь, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев полагает, что если «Натали Турс» сейчас прибегнет к крайним мерам — объявит о приостановке деятельности и запустит механизм фингарантий, имеющихся на ее счетах средств хватит на выплату лишь небольшой доли ущерба по каждому туру, учитывая количество проданных путевок. В этой ситуации компания пытается сократить число пострадавших, «в ручном режиме» ища возможность скомпенсировать потери всеми доступными способами.«В Свердловской области число пострадавших мы оцениваем в 1,5 тыс. человек, по России — порядка 10 тыс. И это только покупатели пакетных туров. Если дойдет до крайних мер, туристы получат усредненно, как показывает практика прошлых лет, около 10% от стоимости тура. Чтобы этого не случилось, компания пытается договориться с каждым индивидуально и предложить другие варианты. И ряд участников турбизнеса приняли решение о поддержке «Натали Турс», чтобы помочь ей в этом и снизить негативное влияние сложившейся ситуации на туристический рынок в целом», — пояснил эксперт.Таким образом, эксперты расходятся во мнениях относительно перспектив туристов, пострадавших от проблем с «Натали Турс», и пути, по которому им следует пойти, чтобы минимизировать свои убытки. При этом у участников рынка нет конкретной информации ни о том, начала ли компания выплачивать компенсации, ни даже о точном количестве граждан, чьи права были нарушены. Если ситуация и дальше будет развиваться по негативному сценарию, обострившийся дефицит доверия к турбизнесу приведет к крайне негативным последствиям для рынка.