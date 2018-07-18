Кризис
В Свердловской области индекс производства лекарств в январе-июне снизился на 16,2%
18 июль 2018 (18:02)
Индекс промышленного производства в Свердловской области в январе-июне 2018 года вырос на 7% к аналогичному периоду 2017 года. Об этом сообщает Свердловскстат.
В сфере добычи полезных ископаемых показатель снизился на 11,6%, в обрабатывающих производствах — вырос на 8,3%.
Среди обрабатывающих производств выше уровня соответствующего периода прошлого года индексы производства наблюдались в металлургическом производстве — на 1,1%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 4,5%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения — на 5,4%, производстве пищевых продуктов — на 6,5%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции — на 10,4%, производстве прочих транспортных средств и оборудования — на 13,2%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 39,6%.
Снижение индекса производства по сравнению с январем-июнем 2017 года отмечалось в производстве бумаги и бумажных изделий — на 31,9%, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 16,6%, производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — на 16,2%, производстве электрического оборудования — на 12,8%, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 10,6%, производстве мебели — на 4,5%.
Индекс производства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха вырос на 0,1%, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — на 17,5%.
В сфере добычи полезных ископаемых показатель снизился на 11,6%, в обрабатывающих производствах — вырос на 8,3%.
Среди обрабатывающих производств выше уровня соответствующего периода прошлого года индексы производства наблюдались в металлургическом производстве — на 1,1%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 4,5%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения — на 5,4%, производстве пищевых продуктов — на 6,5%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции — на 10,4%, производстве прочих транспортных средств и оборудования — на 13,2%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 39,6%.
Снижение индекса производства по сравнению с январем-июнем 2017 года отмечалось в производстве бумаги и бумажных изделий — на 31,9%, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — на 16,6%, производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — на 16,2%, производстве электрического оборудования — на 12,8%, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 10,6%, производстве мебели — на 4,5%.
Индекс производства в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха вырос на 0,1%, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — на 17,5%.
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