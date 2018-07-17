Новости дня
Росреестр предупредил свердловчан о появлении сайтов-двойников
17 июль 2018 (15:05)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2018. У сайта Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) появились двойники. Их использование может быть небезопасно для граждан, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Свердловской области.
«Росреестр обращает внимание пользователей сети интернет на единственный официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) rosreestr.ru. Росреестр не несет ответственности за информацию, содержащуюся на прочих сайтах, использующих символику ведомства», — поясняют в ведомстве.
Между тем сайты rosstreestr.ru и rosreestrr.ru никакого отношения к Росреестру не имеют. Поэтому сведения, опубликованные на данных ресурсах, могут не соответствовать действительности.
Обращение к сайтам-двойникам может повлечь не только финансовые потери для заявителей, но и получение недостоверных сведений в сфере недвижимости.
В ведомстве отмечают, что перейти на публичную кадастровую карту можно только с портала Росреестра: она доступна по адресу pkk5.rosreestr.ru.
«Росреестр обращает внимание пользователей сети интернет на единственный официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) rosreestr.ru. Росреестр не несет ответственности за информацию, содержащуюся на прочих сайтах, использующих символику ведомства», — поясняют в ведомстве.
Между тем сайты rosstreestr.ru и rosreestrr.ru никакого отношения к Росреестру не имеют. Поэтому сведения, опубликованные на данных ресурсах, могут не соответствовать действительности.
Обращение к сайтам-двойникам может повлечь не только финансовые потери для заявителей, но и получение недостоверных сведений в сфере недвижимости.
В ведомстве отмечают, что перейти на публичную кадастровую карту можно только с портала Росреестра: она доступна по адресу pkk5.rosreestr.ru.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Коротко о событиях дня
- Исполняющим обязанности главы Свердловского управления Росреестра назначен Игорь Цыганаш
- Игорь Васильев назначен главой Росреестра вместо Натальи Антипиной
- СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы Росреестра
- В Екатеринбурге закрывается офис приёма документов управления Росреестра