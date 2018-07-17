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В России могут ввести платеж за покупку товаров в зарубежных интернет-магазинах

УрБК, Москва, 17.07.2018. Правительство РФ может получить право устанавливать для физических лиц отдельный платеж при покупке ими товаров в зарубежных интернет-магазинах. Проект закона «О таможенном регулировании» с соответствующими поправками ко второму чтению представлен на заседании комитета по бюджету Госдумы.



Как указано в пояснительной записке, принятие новой редакции закона «О таможенном регулировании» должно привести российское законодательство в соответствие с нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который был принят в 2017 году.



Согласно поправкам, правительство РФ вправе устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты.



Напомним, в настоящее время в России пошлиной облагаются покупки в зарубежных интернет-магазинах только в том случае, если их общая стоимость за месяц превысила 1 тыс. евро, а вес — 31 кг. Размер пошлины — 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. Далее планируется снижать пороговую сумму: в 2019 году до 500 евро, а в 2020-м — до 200 евро.



Между тем ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила Минфину ввести пошлину для покупок любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах.

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