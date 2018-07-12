Кризис

Порядка 15 млн россиян получают «серую» зарплату

Заработные платы по «серым» схемам, когда работодатель частично или полностью уклоняется от уплаты налогов, в России получают порядка 15 млн человек. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.



«Более-менее адекватная цифра — это 15 млн, нам так кажется», — сказала Т. Голикова.



Отметим, ранее Т. Голикова сообщала, что правительство РФ готовит новый комплекс мер по уходу от зарплат «в конвертах». Четкий план будет представлен до середины 2019 года.



По оценке Минфина «серые» доходы работников в прошлом году составили порядка 5 трлн руб., что составляет около 10% от уровня официального фонда оплаты труда.

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