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Пора необеспеченного кредитования
12 июль 2018 (14:16)
Банк России намерен пересмотреть шкалу коэффициентов риска по потребительским кредитам. Решения регулятор объясняет ускорением активности в сегменте необеспеченного потребкредитования. Рост ссудной задолженности в России превышает рост доходов населения. В условиях ускорения инфляции и отказа от снижения ставки рефинансирования тенденция может привести к тому, что кредитный «пузырь» лопнет.
Центробанк предложил пересмотреть шкалу риска по потребкредитам в зависимости от значений полной стоимости кредита (ПСК). Для кредитов со значением ПСК в диапазоне 10-15% регулятор предлагает поднять коэффициент риска со 100% до 130%, со значением 15-20% — со 110% до 150%, со значением 20-25% — со 120% до 180%, со значением 25-30% — со 140% до 200%.
По данным ЦБ, на 1 июня 2018 года темпы прироста ссудной задолженности в годовом выражении достигли 15,7%. Весной 2018 года среднемесячные темпы прироста ссудной задолженности в годовом выражении с устранением сезонности составили 17,8%. Предварительные данные за II квартал свидетельствуют об ускорении тенденции. Подобные темпы наращивания кредитных портфелей опережают заявленные банками прогнозы в начале года, отмечают в ЦБ РФ.
«Кредитная активность ряда крупнейших розничных банков опережает заявленные ими в начале года прогнозы по наращиванию кредитных портфелей, что приведет к более высоким темпам роста кредитного портфеля банковского сектора по итогам 2018 года. Рост ссудной задолженности, превышающий рост доходов населения (их прирост в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении составляет 5%), способствует увеличению долговой нагрузки населения и накоплению рисков банковской системой», ― следует из сообщения на сайте регулятора.
Напомним, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в мае 2018 года объемы розничного кредитования в России ускорились сразу на 48%. В настоящее время банки одобряют каждую вторую заявку на кредит, а в сегменте ипотеки — 77% заявок.
К июлю общая задолженность россиян перед банками достигла 13,49 трлн руб. Для сравнения, на 1 апреля 2018 года общее количество наличных в обращении в России составляло 9,2 трлн руб., а доходы федерального бюджета в этом году по расчетам составят 15,2 трлн руб.
В условиях многолетнего сокращения реальных доходов населения вызывает сомнения способность граждан расплатиться с кредитами. При этом новые прогнозы по доходам населения учитывают их замедление после короткого периода роста. Так, в 2019 году показатель вырастет всего на 0,7% при инфляции в 4,3%. Уже сейчас некоторые семьи по очереди оформляют друг на друга кредиты, чтобы расплатиться со старыми долгами во время действия льготного периода.
Рост закредитованности населения без роста доходов мог частично компенсировать снижение ставок в течение последних лет. Однако с очередным витком девальвации рубля в апреле и решением правительства РФ увеличить ставку НДС на 2 процентных пункта в июне дальнейшего снижения ставок в ближайшее время ждать не стоит, сходятся во мнении аналитики.
При этом заставить кредитный «пузырь» лопнуть могут не только потребительские кредиты, но и ипотека, объемы которой растут с еще большим ускорением. В перспективе это может вызвать не только волну банкротств среди граждан, но и потерю недавно купленного жилья молодыми семьями — основных потребителей ипотечного кредитования.
Центробанк предложил пересмотреть шкалу риска по потребкредитам в зависимости от значений полной стоимости кредита (ПСК). Для кредитов со значением ПСК в диапазоне 10-15% регулятор предлагает поднять коэффициент риска со 100% до 130%, со значением 15-20% — со 110% до 150%, со значением 20-25% — со 120% до 180%, со значением 25-30% — со 140% до 200%.
По данным ЦБ, на 1 июня 2018 года темпы прироста ссудной задолженности в годовом выражении достигли 15,7%. Весной 2018 года среднемесячные темпы прироста ссудной задолженности в годовом выражении с устранением сезонности составили 17,8%. Предварительные данные за II квартал свидетельствуют об ускорении тенденции. Подобные темпы наращивания кредитных портфелей опережают заявленные банками прогнозы в начале года, отмечают в ЦБ РФ.
«Кредитная активность ряда крупнейших розничных банков опережает заявленные ими в начале года прогнозы по наращиванию кредитных портфелей, что приведет к более высоким темпам роста кредитного портфеля банковского сектора по итогам 2018 года. Рост ссудной задолженности, превышающий рост доходов населения (их прирост в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении составляет 5%), способствует увеличению долговой нагрузки населения и накоплению рисков банковской системой», ― следует из сообщения на сайте регулятора.
Напомним, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в мае 2018 года объемы розничного кредитования в России ускорились сразу на 48%. В настоящее время банки одобряют каждую вторую заявку на кредит, а в сегменте ипотеки — 77% заявок.
К июлю общая задолженность россиян перед банками достигла 13,49 трлн руб. Для сравнения, на 1 апреля 2018 года общее количество наличных в обращении в России составляло 9,2 трлн руб., а доходы федерального бюджета в этом году по расчетам составят 15,2 трлн руб.
В условиях многолетнего сокращения реальных доходов населения вызывает сомнения способность граждан расплатиться с кредитами. При этом новые прогнозы по доходам населения учитывают их замедление после короткого периода роста. Так, в 2019 году показатель вырастет всего на 0,7% при инфляции в 4,3%. Уже сейчас некоторые семьи по очереди оформляют друг на друга кредиты, чтобы расплатиться со старыми долгами во время действия льготного периода.
Рост закредитованности населения без роста доходов мог частично компенсировать снижение ставок в течение последних лет. Однако с очередным витком девальвации рубля в апреле и решением правительства РФ увеличить ставку НДС на 2 процентных пункта в июне дальнейшего снижения ставок в ближайшее время ждать не стоит, сходятся во мнении аналитики.
При этом заставить кредитный «пузырь» лопнуть могут не только потребительские кредиты, но и ипотека, объемы которой растут с еще большим ускорением. В перспективе это может вызвать не только волну банкротств среди граждан, но и потерю недавно купленного жилья молодыми семьями — основных потребителей ипотечного кредитования.
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