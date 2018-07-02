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В мае объемы розничного кредитования в России выросли в 1,5 раза

УрБК, Москва, 02.07.2018. В мае 2018 года российские кредитные организации выдали 3,03 млн новых кредитов общим объемом 662,61 млрд руб. В годовом выражении количество выданных кредитов увеличилось на 7%, а объемы кредитования — на 48%, сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).



При этом положительные годовые темпы роста объемов кредитования отмечены во всех сегментах. Лидером по темпам роста объемов кредитования в мае 2018 года стал сегмент кредитных карт. Количество новых карт выросло на 21% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 67%. В мае 2018 г. было выдано 820,18 тыс. новых карт с общим лимитом 61,55 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился за год на 37%: с 55 до 75 тыс. руб.



Высокие темпы роста остаются у ипотеки. Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в мае 2018 года, выросло в годовом отношении на 48%, денежные объемы кредитования выросли на 58%. В мае нынешнего года было выдано 68,87 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 202,28 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 7%: с 1,86 до 1,99 млн руб.



Количество новых автокредитов кредитов выросло на 20%, объемы выдач увеличились на 31%. В мае было выдано 44,91 тыс. кредитов на 35,77 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос на 9%: с 733 до 797 тыс. руб.



Количество кредитов наличными, выданных населению в мае 2018 г., сохранилось на уровне прошлого года, при этом объем кредитования увеличился на 42%. В мае 2018 года было выдано 2,06 млн кредитов наличными на 359,82 млрд руб. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 42%: со 123 до 175 тыс. руб.



Всего за пять месяцев текущего года банки выдали заемщикам 15,03 млн новых кредитов на общую сумму 2,97 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых кредитов выросло на 20%, а объемы кредитования — на 55%.

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