Новости дня

В I полугодии 2018 года доля одобренных банками заявок на кредиты выросла до 49%

УрБК, Москва, 11.07.2018. В I полугодии 2018 года банки одобрили каждую вторую заявку на кредит (49%). В годовом выражении показатель вырос на 9 процентных пунктов (п.п.), следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Самый значительный рост количества одобрений отмечается в сегменте ипотеки. В I полугодии 2017 года банки одобрили 55% всех ипотечных заявок, за год показатель вырос сразу на 22 п.п. — до 77%.



В сегменте кредитных карт доля одобренных заявок за год выросла на 15 п.п. — с 31% до 46%. В сегменте кредитов наличными — на 6 п.п., с 42% до 48%. Сегмент автокредитов стал единственным, где наблюдается снижение. За год доля одобренных заявок сократилась на 3 п.п. — с 49% до 46%.



По данным ОКБ, всего в I квартале этого года банки выдали 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 53%.



«Наиболее частой причиной отказа заемщикам в кредите остается кредитная политика займодавца — 48% отказных заявок содержали данную причину, год назад доля таких заявок составляла 53%. При этом банки стали чаще отказывать заемщикам с плохой кредитной историей. В 2018 году 19% отказов произошли по этой причине, год назад их доля составляла 17%», — говорится в отчете ОКБ.



При этом банки достаточно редко отказывают заемщикам из-за высокой кредитной нагрузки и несоответствия данных в заявке с информацией, имеющейся у кредитора, — по 1% отказов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: