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В I полугодии 2018 года доля одобренных банками заявок на кредиты выросла до 49%
11 июль 2018 (09:44)
УрБК, Москва, 11.07.2018. В I полугодии 2018 года банки одобрили каждую вторую заявку на кредит (49%). В годовом выражении показатель вырос на 9 процентных пунктов (п.п.), следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Самый значительный рост количества одобрений отмечается в сегменте ипотеки. В I полугодии 2017 года банки одобрили 55% всех ипотечных заявок, за год показатель вырос сразу на 22 п.п. — до 77%.
В сегменте кредитных карт доля одобренных заявок за год выросла на 15 п.п. — с 31% до 46%. В сегменте кредитов наличными — на 6 п.п., с 42% до 48%. Сегмент автокредитов стал единственным, где наблюдается снижение. За год доля одобренных заявок сократилась на 3 п.п. — с 49% до 46%.
По данным ОКБ, всего в I квартале этого года банки выдали 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 53%.
«Наиболее частой причиной отказа заемщикам в кредите остается кредитная политика займодавца — 48% отказных заявок содержали данную причину, год назад доля таких заявок составляла 53%. При этом банки стали чаще отказывать заемщикам с плохой кредитной историей. В 2018 году 19% отказов произошли по этой причине, год назад их доля составляла 17%», — говорится в отчете ОКБ.
При этом банки достаточно редко отказывают заемщикам из-за высокой кредитной нагрузки и несоответствия данных в заявке с информацией, имеющейся у кредитора, — по 1% отказов.
Самый значительный рост количества одобрений отмечается в сегменте ипотеки. В I полугодии 2017 года банки одобрили 55% всех ипотечных заявок, за год показатель вырос сразу на 22 п.п. — до 77%.
В сегменте кредитных карт доля одобренных заявок за год выросла на 15 п.п. — с 31% до 46%. В сегменте кредитов наличными — на 6 п.п., с 42% до 48%. Сегмент автокредитов стал единственным, где наблюдается снижение. За год доля одобренных заявок сократилась на 3 п.п. — с 49% до 46%.
По данным ОКБ, всего в I квартале этого года банки выдали 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,59 трлн руб. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 53%.
«Наиболее частой причиной отказа заемщикам в кредите остается кредитная политика займодавца — 48% отказных заявок содержали данную причину, год назад доля таких заявок составляла 53%. При этом банки стали чаще отказывать заемщикам с плохой кредитной историей. В 2018 году 19% отказов произошли по этой причине, год назад их доля составляла 17%», — говорится в отчете ОКБ.
При этом банки достаточно редко отказывают заемщикам из-за высокой кредитной нагрузки и несоответствия данных в заявке с информацией, имеющейся у кредитора, — по 1% отказов.
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