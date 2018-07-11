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Вторичное жилье в Екатеринбурге за месяц выросло в цене на 0,1%

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2018. На 9 июля 2018 года средняя цена предложения одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 68 тыс. 351 руб. Показатель за месяц вырос на 0,1%, сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



По количественным показателям рынок вторичного жилья находится на этапе стагнации: количество объектов снижается с каждой неделей. Сейчас выставляется на продажу 8 тыс. 500 квартир, что на 0,7% меньше, чем неделю назад, или на 1,2% меньше, чем месяц назад. Прежним остается количество комнат и объектов в пригороде Екатеринбурга. В базе данных УПН выставляется чуть больше 1 тыс. 600 комнат в коммунальных квартирах. В городах-спутниках (Арамили, Березовском, Верхней Пышме и Среднеуральске) продается еще 750 квартир. Сроки экспозиции держатся на уровне 4 месяцев.



Ценовая динамика в территориальных сегментах разная. Так, в Центре, районах первого и четвертого ценовых поясов квартиры стали дороже в среднем на 0,6% за месяц. В третьем ценовом поясе — на 0,2%. В районах второго пояса средняя цена квадратного метра практически не изменилась.



Из различных типов объектов квартиры в домах современной постройки прибавили в цене 0,4%, объекты «улучшенной планировки» — 0,3%. Незначительно выросли цены на объекты в типовых домах 60-70-х годов (+0,1%). Площади в «сталинских» и «брежневских» домах упали в цене на 0,3%.



Среди объектов различных размеров фиксируется рост цен на «однушки» на 0,6% за месяц. Стоимость двухкомнатных квартир увеличилась на 0,4%. Многокомнатные объекты стали дороже на 0,3%, трехкомнатные — остались на прежнем ценовом уровне. Стоимость квадратного метра жилой площади комнат в коммунальных квартирах снизилась на 0,7% за четыре недели.

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