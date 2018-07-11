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ФНС намерена получить доступ к информации банков о счетах физлиц

11 июль 2018 (11:59)

УрБК, Москва, 11.07.2018. Федеральная налоговая служба (ФНС) хочет получить право запрашивать информацию у банков о счетах граждан вне рамок налоговых проверок. Соответствующее предложение ведомство направило в Минфин, пишет «Коммерсантъ».

Инициатива направлена на то, чтобы выявлять и пресекать незаконную предпринимательскую деятельность, пишет издание. Для ее реализации нужно будет принять соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ.

В случае, если изменения примут, ФНС получит право контролировать все средства, поступающие на банковские счета физических лиц, и доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов. Сейчас налоговые органы могут получать эти данные только в рамках налоговых проверок. При этом выездные налоговые проверки в отношении физических лиц проходят, как правило, только по решению руководителей инспекций.

Напомним, в конце июня в российских соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что с 1 июля 2018 года ФНС получит доступ к информации о банковских счетах граждан и будет доначислять налоги на все выявленные незадекларированные доходы. Информация оказалась не соответствующей действительности, однако новая инициатива ФНС предполагает именно такие изменения.

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