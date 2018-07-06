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Россия ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40% на ряд американских товаров

УрБК, Москва, 06.07.2018. Россия ввела дополнительные пошлины в размере от 25 до 40% на ряд американских товаров, аналоги которых производятся в РФ. Соответствующее постановление подписал глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.



Указанные меры являются ответными на применение США дополнительных ввозных пошлин на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно.



«Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара. Ими будут облагаться некоторые товары США, аналоги которых производятся в России», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.



По его словам, в частности, под меры подпадают некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.



«Ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 млн долларов США. Это объем дополнительных пошлин, которые российские поставщики должны платить в США. Повышение наших пошлин на данном этапе позволит компенсировать только часть ущерба — 87,6 млн долларов США. Это компенсация, на которую, по правилам ВТО, Россия сейчас имеет право», — пояснил М. Орешкин.



Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США (то есть 21 марта 2021 года), либо после решения Органа по разрешению споров ВТО о несоответствии американских мер правилам организации.



Россия, как и другие члены ВТО (Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия), уже инициировала спор с США в ВТО. 29 июня 2018 года был направлен запрос на проведение формальных консультаций. Если в ходе консультаций не будут найдены взаимоприемлемые пути разрешения спора, то Россия обратится в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы и передаче спора на ее рассмотрение.

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