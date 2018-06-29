Кризис
«Т Плюс» начала расторжение договоров с екатеринбургскими управляющими компаниями-должниками
29 июнь 2018 (14:56)
«Т Плюс» начала расторжение договоров с екатеринбургскими управляющими компаниями-должниками. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
В частности, компания расторгла договоры поставки тепла и горячей воды с управляющей компанией «Стрела», которая недоплатила за энергоресурсы 62,5 млн рублей.
«Исполнитель коммунальных услуг уклоняется от исполнения судебных решений по оплате потребленных ресурсов. В июне теплоснабжающая компания в одностороннем порядке отказалась от исполнения договора теплоснабжения и поставки горячей воды. Напрямую ресурсоснабжающей организации «Т Плюс» будут платить 6,5 тысяч собственников из 88 многоэтажных домов в Железнодорожном районе Екатеринбурга. В августе екатеринбуржцы начнут платить за горячую воду и тепло напрямую поставщику ресурсов — «Т Плюс», — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что жильцы домов получат первые квитанции от «Единого расчетного центра». В документе начисления за горячую воду и тепло будут выделены в отдельную строку со штрих-кодом.
«К старту отопительного сезона «Т Плюс» в одностороннем порядке прекратит действие договоров ресурсоснабжения с четырьмя УК и ТСЖ Екатеринбурга. Потребители задолжали поставщику ресурса 16 млн руб. Из них ТСЖ «Волчанский, 8» — 1,4 млн руб., ЖЭК 108 — 554 тыс.руб., ПЖЭК 210 — 13 млн руб., ТСЖ «Шалинский, 3» — 623 тыс. руб.», — отмечают в пресс-службе.
В частности, компания расторгла договоры поставки тепла и горячей воды с управляющей компанией «Стрела», которая недоплатила за энергоресурсы 62,5 млн рублей.
«Исполнитель коммунальных услуг уклоняется от исполнения судебных решений по оплате потребленных ресурсов. В июне теплоснабжающая компания в одностороннем порядке отказалась от исполнения договора теплоснабжения и поставки горячей воды. Напрямую ресурсоснабжающей организации «Т Плюс» будут платить 6,5 тысяч собственников из 88 многоэтажных домов в Железнодорожном районе Екатеринбурга. В августе екатеринбуржцы начнут платить за горячую воду и тепло напрямую поставщику ресурсов — «Т Плюс», — говорится в сообщении.
В компании отмечают, что жильцы домов получат первые квитанции от «Единого расчетного центра». В документе начисления за горячую воду и тепло будут выделены в отдельную строку со штрих-кодом.
«К старту отопительного сезона «Т Плюс» в одностороннем порядке прекратит действие договоров ресурсоснабжения с четырьмя УК и ТСЖ Екатеринбурга. Потребители задолжали поставщику ресурса 16 млн руб. Из них ТСЖ «Волчанский, 8» — 1,4 млн руб., ЖЭК 108 — 554 тыс.руб., ПЖЭК 210 — 13 млн руб., ТСЖ «Шалинский, 3» — 623 тыс. руб.», — отмечают в пресс-службе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Т Плюс» начала расторжение договоров с екатеринбургскими управляющими компаниями-должниками
- Свердловские предприниматели задолжали «Т Плюс» за коммунальные ресурсы 270 млн рублей
- В Екатеринбурге собственники коммерческой недвижимости задолжали за ресурсы более 147 млн рублей
- Долги предпринимателей Екатеринбурга за тепло и горячую воду превысили 63 млн рублей
- Жители Екатеринбурга задолжали энергетикам за тепло и горячую воду 3,6 млрд рублей