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Свердловское УФАС возбудило дело по признакам картельного сговора в аукционах на поставку дезинфицирующих средств
29 июнь 2018 (12:05)
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Свердловское УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона «О защите конкуренции».
«У антимонопольного органа имеется достаточно доказательств, свидетельствующих о заключении между ООО «Линт-Дор», ИП Чурсиным С.В., ИП Белоголовским Я.А. и ООО «Витакор-Урал» антиконкурентого соглашения в аукционах на поставку дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении ведомства.
При этом в пресс-службе УФАС отмечают, что подробности дела не разглашаются в интересах антимонопольного расследования.
«У антимонопольного органа имеется достаточно доказательств, свидетельствующих о заключении между ООО «Линт-Дор», ИП Чурсиным С.В., ИП Белоголовским Я.А. и ООО «Витакор-Урал» антиконкурентого соглашения в аукционах на поставку дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении ведомства.
При этом в пресс-службе УФАС отмечают, что подробности дела не разглашаются в интересах антимонопольного расследования.
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