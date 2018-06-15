Обнуление доходов

В России с 1 января 2019 года планируют увеличить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Об этом 14 июня 2018 года объявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Как полагают аналитики, увеличение ставки пропорционально отразится на стоимости товаров и услуг. Однако представители бизнеса считают, что рост цен значительно превысит пресловутые 2%.Обсуждение налогового маневра в правительстве РФ длилось несколько лет. В кабмине предлагались варианты по введению налога с продаж, переходу к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц, отмене налоговых льгот.«Будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС — 18%. Предлагается сделать ее 20%. Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — пояснил на вчерашнем заседании Дмитрий Медведев.По его словам, новый налог начнет действовать с 1 января 2019 года. Перед этим соответствующий законопроект должен пройти одобрение в Госдуме и затем отправиться на подпись к президенту РФ.Однако нагрузки на население посредством повышения ставки НДС, о чем говорил Д. Медведев, избежать не удастся. Независимый финансовый аналитик Константин Селянин полагает, что из-за повышения ставки НДС как минимум на 2% поднимутся цены на товары и услуги для населения. Такой маневр, как полагает эксперт, обнулит тот рост доходов населения, который наблюдался в начале этого года.Для экономики такой способ пополнения бюджета, считает специалист, также не принесет ничего хорошего. По его мнению, увеличение налоговой нагрузки снизит объем товарооборота.Президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса Анатолий Филиппенков считает далеким от реальности прогноз о росте цен пропорционально увеличению ставки.«Это страшная для бизнеса цифра — 2%. Предпринимателям для развития нужна стабильность, а это решение приведет к тому, что потребуется заключать новые договора и условия. Сейчас в среднем прибыль бизнеса составляет 5-10%. И эти 2% влезут в прибыль, и она может сократиться на 25%», — полагает А. Филиппенков.По его оценке, в виду серьезных последствий для бизнеса цены на товары и услуги также вырастут значительно. Для смягчения последствий налогового маневра, как полагает Анатолий Филиппенков, следовало бы увеличивать ставку дифференцированно.«Можно было бы оставить прежнюю ставку для предприятий, которые занимаются социальным бизнесом, инновациями, энергосбережением, а также товаропроизводителей. НДС — это тот инструмент, который должен способствовать привлечению инвестиций и вложений. От имени предпринимателей мы уже говорили об этом, но Москва далеко», — отмечает президент Свердловского областного союза малого и среднего бизнеса.Впрочем, рассчитывать на смягчение режима для бизнеса не приходится. Глава правительства РФ говорил о повышении ставки как об уже принятом решении. Логика законопроекта в целом такая же, как у пенсионной реформы — единственным выгодоприобретателем является государство.