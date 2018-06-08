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Синоптики прогнозируют заморозки в Челябинской области

УрБК, Челябинск, 08.06.2018. В Челябинской области ожидаются заморозки ночью и утром 9 июня, сообщают в Уральском Гидрометцентре.



«Ночью и утром 9 июня в Челябинской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов по Цельсию», ― предупреждают синоптики.



При этом в южных районах области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Предупреждение о пожарах действует в регионе с 6 июня 2018 года.

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