Новости дня

Синоптики прогнозируют заморозки в Челябинской области

8 июнь 2018 (10:04)

УрБК, Челябинск, 08.06.2018. В Челябинской области ожидаются заморозки ночью и утром 9 июня, сообщают в Уральском Гидрометцентре.

«Ночью и утром 9 июня в Челябинской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов по Цельсию», ― предупреждают синоптики.

При этом в южных районах области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале). Предупреждение о пожарах действует в регионе с 6 июня 2018 года.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: