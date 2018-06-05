Новоуральск: «атомный» стимул к развитию

Фотография пресс-службы АО «УЭХК»

В 2018 году в рамках соглашения между правительством Свердловской области и Госкорпорацией «Росатом» в Новоуральск «вернутся» 300 млн руб. Дополнительные средства будут направлены на социально значимые проекты по инфраструктурному развитию города. Как отмечают в администрации города, в приоритете — строительство и реконструкция школ, возведение жилых домов и спортивных сооружений, а также выставочно-маркетингового центра.Напомним, поступление средств в свердловские «атомграды» осуществляется за счет налоговых отчислений от деятельности атомных предприятий, которые частично возвращаются в муниципалитеты. Таким образом, Новоуральск получает финансовую поддержку, в том числе, в результате успешной производственной деятельности АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, предприятие Топливной компании ТВЭЛ).«Действительно, в рамках соглашения между правительством Свердловской области и Госкорпорацией «Росатом» ежегодно в наш город с 2013 поступают дополнительные средства от консолидированной группы налогоплательщиков (предприятий Росатома Свердловской области). Новоуральск получил сначала 48 млн руб., затем 96 млн руб., в 2015-2016 годы — по 200 млн руб., в прошлом, 2017 году — 300 млн руб. Благодаря этим средствам мы смогли начать масштабное инфраструктурное развитие, реализовать ряд социально значимых проектов», — пояснил глава Новоуральского городского округа Александр Баранов.Как сообщает пресс-служба УЭХК, в числе приоритетных мероприятий текущего года — возведение жилых домов по ул. Садовой и завершение строительства второй очереди школы в селе Тарасково.«В дома по ул. Садовой планируется переселить жителей из ветхого жилья, также предусмотрены квартиры для молодых специалистов — медиков и педагогов. Важно завершить строительство 2-ой очереди школы в селе Тарасково. Пристрой, состоящий из пищеблока, спортзала и столовой, будет введен в эксплуатацию уже 1 августа 2018 года. Это значит, что в новом учебном году наши дети будут заниматься в современном спортивном зале и питаться в новой просторной столовой. Благодаря соглашению также в этом году будут выполнены капремонты в муниципальных образовательных учреждениях на общую сумму более 26 млн руб., что немаловажно для городской системы образования», — рассказал Александр Баранов.Большое значение предусмотренные соглашением средства будут иметь и для развития спорта в Новоуральске. Так, в 2018 году в городе начнется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, проекто-изыскательские работы на который были проведены в прошлом году.Хорошим подарком для новоуральцев станет начало строительства спортивной базы в районе горнолыжного комплекса «Висячий камень». Инновационным проектом для жителей Новоуральска и его гостей также станет открытие выставочно-маркетингового центра.По словам главы Новоуральского ГО, соглашение, заключенное между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Свердловской области подтверждает социальную ответственность Росатома за территории присутствия. Оно дает «атомградам» новые возможности и перспективы для развития, значительно улучшает городскую инфраструктуру.