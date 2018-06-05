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В Сысерти 87 жилых домов остались без газа из-за аварии

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2018. Сегодня в Сысертском городском округе вблизи с. Патруши произошло повреждении газовой трубы диаметром 57 мм. В результате была временно ограничена подача газа в 84 частных дома и три многоквартирных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация об аварии поступила в ведомство 5 июня в 11.50. По предварительным данным, повреждение газопровода произошло в результате ДТП, пострадавших нет.



«Поврежденный участок газопровода перекрыт. На месте аварии работает бригада аварийно-газовой службы (1 единица техники, 5 человек), оперативная группа ГУ МЧС России по Свердловской области», — поясняют в Управлении.



Восстановить газоснабжение аварийные службы планируют сегодня к 20.00.

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