Кризис перепроизводства новостроек

Многие аналитики прогнозировали обвал жилищного строительства в Свердловской области в 2017-2018 годы. Резкое снижение числа введенных новостроек должно было кардинально улучшить ситуацию на рынке, сгладив дисбаланс между спросом и предложением. Однако ожидания не оправдались. В 2017 году ввод жилья на Среднем Урале вырос на 1%, в январе-апреле 2018 года — на 41,5%. В результате конкуренция на рынке обострилась до предела.Ожидания снижения объемов жилищного строительства в 2017-2018 годы были связаны с резким сокращением числа новых проектов в 2015-2016 годах. Известно, что строительство многоквартирного жилого дома в среднем занимает два-три года.По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), в 2013-2014 годах в Екатеринбурге ежегодно закладывали 1,4 млн кв. м. новых домов. В 2015-2016 годах этот показатель снизился до 500-600 тыс. кв. м. То есть объемы закладки новостроек снизились более чем в два раза. Аналогичная ситуация наблюдалась во всех остальных городах Свердловской области.Сейчас в регионе вводят в эксплуатацию дома, строительство которых началось как раз в 2015-2016 годы. Вопреки многочисленным прогнозам это не привело к сокращению объемов ввода жилья.Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков считает, что это произошло из-за большого числа новых проектов, заложенных еще в 2013-2014 годы.«В эти годы в Екатеринбурге закладывали в полтора раза больше объемов, чем сдавали в эксплуатацию. В 2015-2016 годах ситуация изменилась. Уже объемы закладки оказались в полтора раза больше, чем введенного жилья. Таким образом, за последние четыре-пять лет эти два показателя были сопоставимыми. Именно это позволило избежать резкого снижения объемов сдачи. По всей видимости, некоторые объекты, которые были заложены в 2013-2014 годы, достраиваются только сейчас», — сообщил Михаил Хорьков.По его словам, рост числа новых проектов в Екатеринбурге наметился только в конце 2016 года. По итогам 2017 года в городе заложили уже 900 тыс. кв. м., что близко к уровню сдачи (в прошлом году в уральской столице построили 963 тыс. кв. м. — прим. ред.).«Сейчас начинают сдавать объекты, которые были заложены уже после того, как ситуация на рынке стабилизировалась. Это также помогает поддерживать объемы ввода на прежнем уровне. Инвестиционный провал в отрасли продолжался 1-1,5 года. Если бы он был длиннее, то эффект был бы более болезненным. Сейчас можно предположить, что обвального снижения объемов сдачи в Екатеринбурге уже не будет. Мы видим, что объем закладки новых проектов сохраняется на достаточно высоком уровне», — сказал М. Хорьков.Руководитель агентства «Недвижимость-К» Михаил Чемякин придерживается другой точки зрения.«Строительный рынок достаточно инерционный. В докризисное время девелоперы запустили так много проектов, что этого запаса прочности хватает до сих пор. Просто строительство некоторых объектов было отложено или заморожено, а затем возобновлено. Однако равно или поздно провал все равно произойдет. Возможно, во второй половине 2018 года или в будущем году. Сейчас мы наблюдаем усиление конкуренции на рынке. Новостроек становится все больше. Далеко не все из них востребованы у потенциальных покупателей. Оживление на рынке, связанное со снижением ипотечных ставок, носит ограниченный характер», — считает Михаил Чемякин.Как отмечают эксперты, непрерывный рост объемов жилищного строительства в Свердловской области, с одной стороны, является позитивным фактором, так как помогает развиваться экономике региона и муниципалитетов. С другой — сейчас рынок не готов к таким большим объемам сданного жилья в новостройках.