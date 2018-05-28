Группа ЧТПЗ стала участницей ПМЭФ

Фотография из фотобанка Петербургского международного экономического форума

Группа ЧТПЗ приняла участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), который состоялся 24-26 мая. Компанию представляли председатель совета директоров Андрей Комаров, генеральный директор Борис Коваленков, а также директор по финансам и экономике Валерий Борисов. В рамках форума руководители Группы приняли активное участие в деловой программе, подписали целый ряд значимых для компании соглашений.Так, Андрей Комаров присоединился к дискуссии «Цифровая экономика и образование. Меняя парадигму. Человеческий капитал в цифровой экономике», посвященной поиску новых форм взаимодействия бизнеса и образования в современных условиях. Основными ее вопросами стали современная модель подготовки кадров, роль предприятий и государства в развитии цифровой экономики.Также представители Группы ЧТПЗ посетили ряд встреч с участниками российского и зарубежного бизнеса, подписали коммерческие контракты с международными компаниями и соглашения о взаимодействии с государственными ведомствами.В частности, Группа ЧТПЗ и SAP CIS заключили меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации. Документ подписали Борис Коваленков и генеральный директор SAP CIS Наталия Парменова в присутствии Андрея Комарова и президента SAP в Центральной и Восточной Европе Штефана Хохбауэра.Меморандум описывает планы цифровой трансформации Группы ЧТПЗ. Согласно документу, в 2018-2025 годах компания планирует унифицировать и повысить эффективность бизнес-процессов с помощью единой системы на базе SAP S/4HANA.«Цифровая трансформация является неотъемлемой частью стратегии компании до 2025 года. Благодаря автоматизации и реинжинирингу бизнес-процессов мы планируем создать для нашей компании дополнительные конкурентные преимущества, оптимизировать затраты, повысить эффективность системы управления и укрепить технологическое лидерство в отрасли», — отметил Борис Коваленков.В ходе реализации проекта компания планирует стандартизировать и автоматизировать ключевые бизнес-процессы: планирование финансово-хозяйственной деятельности, управление производством, продажами, закупками, логистикой, персоналом. На основе системы управления производством будет создан программный продукт для трубной отрасли. Кадры для цифровой трансформации Группа ЧТПЗ будет готовить совместно с SAP в Центре компетенций.Кроме того, Группа ЧТПЗ и Российский экспортный центр (РЭЦ) договорились о сотрудничестве в области развития и поддержки экспорта высокотехнологичной продукции.Подписи под соглашением поставили Борис Коваленков и генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.Соглашение станет основой для разработки и реализации совместных инициатив по стимулированию экспорта высокотехнологичной продукции, развития инструментов поддержки, а также использования возможностей зарубежных представительств РЭЦ для продвижения продукции Группы ЧТПЗ.«Группа ЧТПЗ уделяет пристальное внимание развитию экспортного направления. Подписанное соглашение будет содействовать дальнейшему раскрытию значительного экспортного потенциала компании», — отметил Борис Коваленков.Стороны также намерены проводить совместные деловые мероприятия и участвовать в конференциях, посвященных вопросам развития и поддержки экспорта.В рамках ПМЭФ Группа ЧТПЗ и Минэкономразвития также заключили соглашение о намерениях сотрудничества в рамках реализации приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» в субъектах РФ. Документ подписали министр экономического развития РФ Максим Орешкин и Андрей Комаров.Соглашение станет основой для обмена информацией и опытом Группы ЧТПЗ с Минэкономразвития на предприятиях-участниках региональных программ, апробации эффективных решений в сфере оптимизации производства и бизнес-процессов, эффективной системы труда и мотивации сотрудников. В целях его реализации стороны будут организовывать совместные рабочие встречи, обучающие экскурсии, форумы, стажировки и обучения, оказывать консультационную поддержку, обмениваться информацией, привлекать экспертов.Отметим, что Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. За шесть лет действия проекта Образовательный центр ЧТПЗ подготовил более 545 квалифицированных рабочих.«Группа ЧТПЗ добилась значимых успехов в образовательной сфере, подготовке кадров и наставничестве. Это важный фундамент для повышения производительности труда. Опыт компании по этим направлениям востребован и организаторами, и участниками программы», — прокомментировал Максим Орешкин.Таким образом, итогами участия Группы ЧТПЗ в Петербургском международном экономическом форуме стали не только контракты и договоренности в сфере производства. Важным результатом также являются соглашения, направленные на распространение опыта компании в области подготовки кадров, а также информационный обмен.