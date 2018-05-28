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Судебные приставы Свердловской области вынесли более 47 тыс. постановлений о запрете выезда должников за пределы России
28 май 2018 (11:13)
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2018. С начала 2018 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 47 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы России, сообщает пресс-служба регионального УФССП.
Общая сумма задолженности, из-за которой жители области не смогли покинуть страну, составила 42 млрд руб. Самая большая сумма приходится на долги по кредитам — 8 млрд руб. на 15 тыс. человек.
Также 1 млрд руб. долгов приходится по алиментам на 4,8 тыс. должников, по ЖКХ — 447 млн руб. (4,5 тыс. должников), по уголовным штрафам — 570 млн руб. (2,5 тыс. должников), по налогам — 158 млн руб. (1 тыс. должников).
Общая сумма задолженности, из-за которой жители области не смогли покинуть страну, составила 42 млрд руб. Самая большая сумма приходится на долги по кредитам — 8 млрд руб. на 15 тыс. человек.
Также 1 млрд руб. долгов приходится по алиментам на 4,8 тыс. должников, по ЖКХ — 447 млн руб. (4,5 тыс. должников), по уголовным штрафам — 570 млн руб. (2,5 тыс. должников), по налогам — 158 млн руб. (1 тыс. должников).
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