Кризис

С 2015 года бизнес-ланчи в Екатеринбурге подорожали на 3%

За последние три года бизнес-ланчи в екатеринбургских кафе подорожали на 3%, до 195 руб. Такие данные приводит компания 2ГИС в своем исследовании.



Средняя стоимость недорогих обедов в барах не изменилась с 2015 года и осталась на уровне 220 руб. Обеды в ресторанах за три года подешевели на 3%, здесь теперь найдутся бизнес-ланчи от 252 руб. В результате средняя стоимость бизнес-ланча во всех типах заведений общепита с 2015 года выросла лишь на 1%, до 211 руб.



Среди городов-миллионников значительнее всего подорожали бизнес-ланчи в Воронеже — на 17%, до 208 руб., подешевели — в Уфе — на 6%, до 206 руб. Самая высокая средняя цена на бизнес-ланчи в апреле 2018 года зафиксирована в Москве — 286 руб., самая низкая — в Омске — 166 руб.



При этом аналитики отмечают, что при исследовании учитывали стоимость самых дешевых бизнес-ланчей в городах.



«Аналитики изучали бизнес-ланчи — комплексные обеды, которые заведения предлагают в будни, обычно с 12 до 16 часов. В исследование вошли семь видов общепита: бары, кафе, кофейни, пиццерии, рестораны, суши-бары и фастфуд», — поясняют в 2ГИС.

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