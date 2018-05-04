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Андрей Комаров переизбран председателем совета директоров ПАО «ЧТПЗ»

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Андрей Комаров переизбран председателем совета директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод». Соответствующее решение принято 28 апреля на заседании совета директоров, сообщает пресс-служба компании.



В совет директоров ПАО «ЧТПЗ» входят Борис Коваленков, Андрей Комаров, Олег Кустиков, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров, Сергей Янковский.



Андрей Комаров — акционер Группы ЧТПЗ (совместно с Александром Фёдоровым он контролирует более 80% группы), сопредседатель Фонда развития трубной промышленности, Почетный металлург Российской Федерации.



Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2017 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 17,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».

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