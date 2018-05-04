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Андрей Комаров переизбран председателем совета директоров ПАО «ЧТПЗ»
4 май 2018 (09:21)
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2018. Андрей Комаров переизбран председателем совета директоров ПАО «Челябинский трубопрокатный завод». Соответствующее решение принято 28 апреля на заседании совета директоров, сообщает пресс-служба компании.
В совет директоров ПАО «ЧТПЗ» входят Борис Коваленков, Андрей Комаров, Олег Кустиков, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров, Сергей Янковский.
Андрей Комаров — акционер Группы ЧТПЗ (совместно с Александром Фёдоровым он контролирует более 80% группы), сопредседатель Фонда развития трубной промышленности, Почетный металлург Российской Федерации.
Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2017 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 17,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».
В совет директоров ПАО «ЧТПЗ» входят Борис Коваленков, Андрей Комаров, Олег Кустиков, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров, Сергей Янковский.
Андрей Комаров — акционер Группы ЧТПЗ (совместно с Александром Фёдоровым он контролирует более 80% группы), сопредседатель Фонда развития трубной промышленности, Почетный металлург Российской Федерации.
Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2017 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 17,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».
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