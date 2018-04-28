Кризис

За 17 лет из России незаконно вывели более 430 млрд долларов США

Более 430 млрд долл. США, согласно независимым оценкам, незаконно вывели из России за период с 2000 года по 2017 год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.



«По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 млрд долл. США. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики», — сказал сенатор.



По его словам, незаконный вывод капитала из России является одной из ключевых проблем, разрешение которых существенно повлияет на реализацию возможностей прорывного развития в различных секторах экономики.



В. Бондарев сообщил, что для совершенствования действующего законодательства и правоприменительной практики в области противодействия преступлениям экономической направленности комитет по обороне и безопасности Совфеда предлагает ряд мер. В их числе — формирование «новых правовых и организационных механизмов, направленных на своевременное выявление и пресечение мнимых, притворных сделок в сфере внешнеэкономической деятельности, на выявление и пресечение деятельности организаций, создаваемых в целях уклонения от уплаты налогов, незаконного выведения материальных средств из России».



Кроме того, комитет предлагает усовершенствовать систему организационного и информационного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, а также реформировать систему банковского надзора «в сфере фиксации и хранения значимой информации о деятельности кредитных организаций».

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