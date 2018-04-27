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В Челябинской области в I квартале выдали более 100 тыс. потребительских кредитов

УрБК, Челябинск, 27.04.2018. Число выданных потребительских кредитов в Челябинской области в I квартале 2018 года составило 101 тыс. 776 единиц, что на 9,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России число выданных кредитов в I квартале составило 3,57 млн единиц (плюс 8,6%).



Самое большое количество займов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) было отмечено в Краснодарском крае (148,1 тыс. единиц), Москве (133,1 тыс.), Республике Башкортостан (130,8 тыс.), Московской области (123,5 тыс.), Республике Татарстан (116,6 тыс.) и Свердловской области (111,1 тыс.).

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