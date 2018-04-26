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Суд взыскал с администрации Верхней Салды 80 тыс. руб. из-за скользкого тротуара
26 апрель 2018 (15:50)
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. С администрации Верхнесалдинского городского округа по решению суда взыскано более 80 тыс. руб. в связи с падением женщины на скользком тротуаре, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Инцидент произошел в ноябре 2015 года. В результате падения женщина получила серьезный перелом, длительно лечилась и в 2016 году получила третью группу инвалидности.
В 2017 году пострадавшая подала исковое заявление в Верхнесалдинский районный суд, в котором просила взыскать с администрации Верхнесалдинского ГО, ООО «ТагилДор», ООО «УК ЖКХ», МУП «ГорУЖКХ», ООО «ДизайнСтройПроект», ООО «КапиталСтрой» возмещение материального ущерба, компенсацию морального вреда и расходы по оплате услуг представителя.
Решением Верхнесалдинского районного суда ответчиком была признана администрация Верхнесалдинского ГО. С нее суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. руб., материальный ущерб в размере 338 руб. и расходы по оплате услуг представителя в размере 10 тыс. руб.
Администрация городского округа попыталась обжаловать это решение в Свердловском облсуде. По итогам рассмотрения апелляции судебная коллегия оставила постановление первой инстанции без изменений.
Инцидент произошел в ноябре 2015 года. В результате падения женщина получила серьезный перелом, длительно лечилась и в 2016 году получила третью группу инвалидности.
В 2017 году пострадавшая подала исковое заявление в Верхнесалдинский районный суд, в котором просила взыскать с администрации Верхнесалдинского ГО, ООО «ТагилДор», ООО «УК ЖКХ», МУП «ГорУЖКХ», ООО «ДизайнСтройПроект», ООО «КапиталСтрой» возмещение материального ущерба, компенсацию морального вреда и расходы по оплате услуг представителя.
Решением Верхнесалдинского районного суда ответчиком была признана администрация Верхнесалдинского ГО. С нее суд взыскал в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. руб., материальный ущерб в размере 338 руб. и расходы по оплате услуг представителя в размере 10 тыс. руб.
Администрация городского округа попыталась обжаловать это решение в Свердловском облсуде. По итогам рассмотрения апелляции судебная коллегия оставила постановление первой инстанции без изменений.
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