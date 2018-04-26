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Украинская армия потеряла на Донбассе около 3,8 тыс. военнослужащих

С начала силовой операции в Донбассе погибли около 3,8 тыс. военнослужащих. Об этом на своей странице в соцсети сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.



«С начала проведения АТО (так в Киеве называют силовую операцию на юго-востоке Украины) статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3 тыс. 784 военнослужащих погибли, по меньшей мере 554 покончили с собой», — указал он. По его словам, военные прокуроры установили, что в 2018 году в стране не проводятся централизованные мероприятия по психологической реабилитации бойцов из-за отсутствия нормативных документов.



«Откровенно говоря, я догадывался, что результаты будут не блестящими, но точно не ожидал, что на самом деле все настолько плохо», — резюмировал Матиос.

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