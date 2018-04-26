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Россия признала обвинения в адрес Крушельницкого

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев рассказал о дисквалификации Александра Крушельницкого за употребление мельдония. Его слова приводит ТАСС.



«На сегодняшний день мы можем говорить, что дисквалификация все-таки будет. Наша задача сделать так, чтобы она была минимальной. Если все же расследование, которое мы не прекращаем, поможет найти виновного, то будут велики шансы оправдать Крушельницкого и бороться за восстановление его в правах на Олимпиаде», — сказал Свищев.



Глава ФКР рассказал, что 26 апреля проведет встречу с главой Всемирной федерации керлинга (WCF) Кейт Кейтнесс во время чемпионата мира в Эстерсунде. По его словам, в этот же день российская сторона предоставит документы в CAS для ознакомления противоположной стороной.

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