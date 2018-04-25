ТСЖ «Попова 33а» прощает долги?

Недавно избранный новый председатель товарищества собственников жилья многоквартирного дома по адресу улица Попова, 33а в Екатеринбурге отозвала иск против себя о взыскании задолженности по коммунальным услугам, поданный предыдущим руководством ТСЖ. Сейчас в доме противостоят две группы из бывшего и нового руководства. Новое правление обвиняет старое в хищениях средств и раздутых зарплатах, старое утверждает, что новый председатель пришла к власти, чтобы списать собственные долги.В начале марта 2018 года в ТСЖ «Попова 33а» сменилось руководство. К старому у инициаторов выборов нового председателя ТСЖ накопилось довольно много претензий: непрозрачность отчетности, высокие счета за коммунальные услуги, низкое качество работ по содержанию жилья.«Финансовой отчетности, смет мы не видели в течение трех лет. Дом в неудовлетворительном состоянии: у нас много трещин по стенам, не устраивает парковка, много проблем, которые не обеспечивают комфортного проживания в этом доме. И просто еще многих людей не устраивали начисления по коммунальным услугам, прозрачность выставляемых счетов, поэтому у народа возмущение нарастало», ― рассказала новый председатель ТСЖ «Попова 33а» Любовь Шершон.Кроме того, инициаторов смены руководства ТСЖ не устраивали зарплаты сотрудников товарищества, на которые уходила половина собранных с жильцов денег.«Порядка 3 млн руб. в год уходило на фонд оплаты труда. А в целом на содержание жилья собиралось порядка 5 млн руб. в год. Получаются несоизмеримые траты на фонд оплаты труда. Мы собираемся поднять всю бухгалтерию и понять, что там происходило за этот период. В системе бухгалтерского учета мы видим, что «висят» суммы в 2 млн руб., выданные на подотчет, авансовые выплаты по зарплате. Допустим, управляющей выдали 500 тыс. руб. авансом, председателю — 200 тыс. руб. Документов никаких нет на эти суммы», ― добавила Л. Шершон.Новое правление и председателя ТСЖ выбрали на общем собрании жильцов 8 марта 2018 года. Однако старое руководство не согласилось с решением собственников. В частности, они отказались передать преемникам документацию по дому, заключенные договора, не передали ключи от офиса и печать ТСЖ.В настоящее время среди жителей дома распространяют листовки, согласно которым новое правление и председатель стремились получить власть в доме, чтобы избавиться от накопленной за несколько лет задолженности за коммунальные услуги. В частности, авторы послания сообщают, что 16 апреля новый председатель ТСЖ «Попова 33а» Любовь Шершон отозвала из Верх-Исетского суда иск к себе самой, поданный еще предыдущим руководством ТСЖ.«ТСЖ уже никогда не сможет взыскать с нее эти долги по суду. Таким образом, Шершон Л. В. три года пользовалась водой, электричеством, теплом, чистым светлым подъездом, исправным лифтом, охраняемым и освещаемым двором абсолютно бесплатно, за наш с вами счет, благодаря тем, кто голосовал за нее. Кроме того, была остановлена работа по остальным искам против других должников не методом честного состязания в заседании суда, а методом подлых интриг и клеветы. В то время, как обязанностью правления ТСЖ является защита интересов добросовестных собственников и взыскание долгов с недобросовестных, нынешний состав правления имеет задолженность перед всеми нами более 500 тыс. руб.», ― указывают авторы листовки, предположительно — бывшие сотрудники ТСЖ.В беседе с корреспондентом УрБК новый председатель ТСЖ не стала опровергать, что отозвала иск против самой себя. По ее словам, до этого она дважды выиграла суды по аналогичным спорам.«На меня ТСЖ подавало в течение года два раза — в мировой суд и Верх-Исетсткий суд, в прошлом году подавали, в январе этого года. Решения были не в пользу ТСЖ, а в мою. И вот этот иск, который был в марте, — это уже просто агония какая-то: третий иск по тому же вопросу опять в Верх-Исетский суд. Там даже предмета спора нет как такового, потому что судья запрашивает у ТСЖ обоснование на сумму, которая мне предъявляется. Обоснование ТСЖ предъявить не может. Поэтому в иске было отказано», ― пояснила Любовь Шершон.Сейчас новый председатель с новым бухгалтером ТСЖ пересматривают выставленную задолженность другим жильцам, после чего долги «вообще нивелируется» или оказываются незначительными. Кроме того, новое руководство ТСЖ планирует подать в суд на бывших сотрудников товарищества, чтобы им предоставили доступ к документам.Авторы распространяемых листовок призывают жителей дома прийти на новое собрание членов ТСЖ 30 апреля, чтобы выбрать новых кандидатов на пост председателя. Однако, как стало известно УрБК, сами жители уже устали от противостояния сторон и планируют обратиться в прокуратуру. Часть собственников готовы отказаться от ТСЖ в доме: они считают целесообразным заключить договор с управляющей компанией.