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Из-за ремонта трамвайных путей закроют движение на перекрестке Ленина — Карла Либкнехта в Екатеринбурге
25 апрель 2018 (16:35)
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2018. В Екатеринбурге с 11 по 14 мая 2018 года закроют движение транспорта на перекрестке по проспекту Ленина и улице Карла Либкнехта в связи с проведением капитального ремонта трамвайных путей. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
Трамвайно-троллейбусному управлению разрешено закрыть движение трамваев, идущих по маршрутам № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 32 — по проспекту Ленина (от Луначарского до Московской в обоих направлениях).
В эти же дни будет закрыто движение троллейбусов, идущих по маршрутам № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 19 — по улице Карла Либкнехта (от Малышева до Челюскинцев) и автотранспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта (автотранспорт направят по улицам Пушкина, Малышева, Красноармейской, Тургенева и Первомайской).
В администрации отмечают, что замена рельсошпальной решетки является частью первого объекта в списке ремонта дорог в 2018 году: в мае дорожные рабочие приступят к ремонту проспекта Ленина на участке от 8 Марта до Карла Либкнехта. Завершить укладку асфальта здесь планируют до начала Чемпионата мира по футболу. Трамвайные пути обновят к 15 мая, а укладку асфальта подрядная организация начнет при благоприятных погодных условиях.
Трамвайно-троллейбусному управлению разрешено закрыть движение трамваев, идущих по маршрутам № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26, 32 — по проспекту Ленина (от Луначарского до Московской в обоих направлениях).
В эти же дни будет закрыто движение троллейбусов, идущих по маршрутам № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 19 — по улице Карла Либкнехта (от Малышева до Челюскинцев) и автотранспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта (автотранспорт направят по улицам Пушкина, Малышева, Красноармейской, Тургенева и Первомайской).
В администрации отмечают, что замена рельсошпальной решетки является частью первого объекта в списке ремонта дорог в 2018 году: в мае дорожные рабочие приступят к ремонту проспекта Ленина на участке от 8 Марта до Карла Либкнехта. Завершить укладку асфальта здесь планируют до начала Чемпионата мира по футболу. Трамвайные пути обновят к 15 мая, а укладку асфальта подрядная организация начнет при благоприятных погодных условиях.
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