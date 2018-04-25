Дайджест

Арестованные в ОАЭ российские моряки подали сигнал SOS

Экипаж судна «Кристал Ист», арестованного в ОАЭ, подал сигнал SOS из-за необходимости госпитализации нескольких моряков, передает РИА «Новости».



Танкер «Кристал Ист» компании-банкрота находится в ОАЭ с июня 2017 года. На борту изначально находились семь членов экипажа, которые не могли уехать из-за отсутствия паспортов и денег. В декабре 2017 года экипаж судна «Кристал Ист» вернулся в Приморье. Позже в ОАЭ им прилетела замена. Новый экипаж с прошлой недели просит помощи с возвращением на родину, так как моряки сидят на судне без топлива и электричества.



«Накануне моряки подали сигнал бедствия в связи с тем, что на судне есть заболевшие. Никто не отреагировал. Связались с генконсульством России в ОАЭ с просьбой оказать содействие, но получили отказ, поскольку, по словам консула, у него нет полномочий на это. На судно выезжал врач, осмотрел больных. И сейчас мы пытаемся принять какие-то меры», — сказал представитель компании.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: