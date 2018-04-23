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В Екатеринбурге полиция задержала группу телефонных мошенников

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В Екатеринбурге сотрудники отдела «К» ГУ МВД России по Свердловской области при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали трех ранее судимых местных жителей, подозреваемых в мошенничестве.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, с декабря 2017 года по март 2018 года трое мужчин обманули около 20 граждан в возрасте от 40 до 79 лет из пяти субъектов Российской Федерации. Общая сумма ущерба от действий мошенников превысила 300 тыс. руб. При этом полиция подозревает, что в действительности жертв еще больше.



«Способ совершения обмана заключался в том, что молодые люди рассылали на сотовые телефоны абонентов, проживающих за пределами Свердловской области, sms от имени службы поддержки клиентов одного из банков, в которых сообщали о том, что со счета граждан будут списаны деньги в сумме 16 тыс. руб. Для получения дополнительной информации людям предлагалось позвонить по телефону, указанному в сообщении. Встревоженные граждане перезванивали, после чего подозреваемые говорили им о том, что с их банковского счета будет произведен платеж за приобретение товара в интернет-магазине или осуществлен денежный перевод», ― прокомментировали в пресс-службе полиции.



Чтобы отменить операцию, злоумышленники предлагали гражданам подойти к ближайшему банкомату и выполнить несколько несложных действий. В конечном счете это и приводило к списанию средств с их банковских карт.



«Задержали фигурантов по местам жительства: мужчину 1989 года рождения в квартире дома на улице Славянской, его подельника 1988 года рождения на выходе из квартиры в доме на улице Щорса, их третьего компаньона 1991 года рождения в квартире на лице Грибоедова. В ходе проведенных в жилищах обысков оперативники обнаружили и изъяли более 100 sim-карт различных операторов сотовой связи и 12 сотовых телефонов», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



В полиции отмечают, что злоумышленники уже ранее имели судимости за преступления имущественного характера, в том числе кражи, грабежи, разбои и мошенничество, и отбывали наказание в местах лишения свободы. В частности, они познакомились в исправительной колонии Курганской области, там же придумали схему обмана граждан, которую начали претворять в жизнь, выйдя на волю.



В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Время до суда они проведут под арестом. Расследование продолжается.

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