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За полгода в Екатеринбурге в 1,5 раза выросло число выставленных на продажу салонов красоты

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. С сентября по март число работающих салонов красоты, выставленных на продажу в Екатеринбурге, увеличилось на 46% — с 24 до 35 объектов. Об этом сообщают в пресс-службе портала по поиску недвижимости N1.RU.



«Рост числа салонов красоты в продаже, возможно, продиктован сезонным фактором, так как принято считать, что с наступлением тепла люди начинают более тщательно следить за своей внешностью, поэтому продавцы пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы продать свой бизнес», — рассуждает руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая.



По данным аналитиков, за полгода на 20% выросло количество выставленных на продажу заведений общепита и магазинов — до 40 и 70 объектов соответственно. Число предложений по отелям и хостелам, СТО, а также баням и саунам, наоборот, снизилось примерно на 40% по каждой категории. Сейчас продаются 23 гостиницы, 14 автосервисов и 8 бань.



По данным N1.RU, за полгода больше всего снизилась стоимость на салоны красоты, а также гостиницы. Средняя цена салона красоты сейчас — 6,5 млн руб., что на 20% ниже, чем полгода назад. А цена среднего предложения по гостиницам в данный момент — 30,7 млн руб. Это ниже сентябрьской цены на 16,5%.



В остальных рубриках, наоборот, цены выросли. В частности, средняя цена автосервиса сейчас составляет 16,5 млн руб., что почти в два раза выше, чем в сентябре. Средний ресторан подорожал на почти на 30% до 28,8 млн руб., а цена магазина поднялась почти на 60% до 16,4 млн руб. за средний объект.

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