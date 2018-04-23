Новости дня

В I квартале число вакансий в Свердловской области выросло в 1,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В I квартале 2018 года число вакансий в Свердловской области выросло на 47% в годовом выражении, сообщает пресс-служба сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.



Значительнее всего за год выросло число вакансий в сферах «Безопасность» (+24%), «Добыча сырья» (+18%) и «Рабочий персонал» (+17%). В целом наибольшую долю среди предложений на региональном рынке труда занимают вакансии в сферах «Продажи» (37%), «Информационные технологии» (13%) и «Производство» (1%).



Количество соискателей в I квартале в среднем выросло на 11%. Активней всего искали работу представители сферы «Продажи» (+17%), «Транспорт, логистика» (+8%), и «Производство» (+7%). Самый большой конкурс среди соискателей первого квартала был среди желающих работать на государственной службе (33), в сфере «Начало карьеры, студенты» (11,4) и «Юристы» (7,9).



Конкурс на одно предложение в Свердловской области в первом квартале составил 5,7 резюме на одно предложение. Нормой аналитики HeadHunter считают 5-6 резюме на одно предложение: такой показатель позволяет и компаниям выбрать сотрудника, и последним не испытывать слишком большую конкуренцию при поиске работы.



«Обращает на себя внимание заметный рост вакансий в сфере «Рабочий персонал», где предложений стало на порядок больше. Такую ситуацию мы видим во всех городах УрФО. При этом, соискатели данной сферы ведут себя не слишком активно, есть ощущение, что многие из них просто решили отложить поиск работы до лучших времен. Поэтому индекс Headhunter в данной сфере — не более трех резюме на одно предложение», ― прокомментировала руководитель пресс-службы Headhunter по УрФО Ольга Гибадуллина.



Размера среднего вознаграждения в I квартале 2018 года в Свердловской области составил 42 тыс. руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: