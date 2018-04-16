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Челябинск присоединился к протестам
16 апрель 2018 (15:30)
14 апреля 2018 года в Челябинске состоялся митинг экологической организации «Челябинск, дыши!». По подсчетам организаторов, в мероприятии приняли участие более 2,6 тыс. человек. Жители региона потребовали от властей запретить строительство Томинского ГОКа, вынести вредные предприятия за пределы города, модернизировать систему контроля выбросов заводов и остановить вырубку леса.
Фотография со страницы движения «Стоп ГОК» в «ВКонтакте»
Изначально митинг должен был состояться на площади Революции, однако мэрия согласовала его проведение лишь в сквере имени Колющенко в Советском районе. Организаторами акции стали бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков и руководитель общественной организации развития экологической культуры «Сделаем» Дмитрий Закарлюкин.
В течение полутора часов на сцене мероприятия сменяли друг друга активисты-экологи, простые жители и различные артисты.
«Экологическая ситуация в Челябинской области продолжает ухудшаться. С этим надо что-то делать. Нам говорят, что мы живем в промышленном городе, поэтому с выбросами ничего сделать нельзя, заводы дымили, дымят и будут дымить. Это неправильный подход. Мы отправили первого человека в космос. Неужели мы не способны справиться с проблемой вредных выбросов?», — заявил на митинге Дмитрий Закарлюкин.
На митинге были заявлены многочисленные требования по экологическим вопросам. В частности, запрет строительства Томинского ГОКа, рекультивация Коркинского разреза с помощью наилучших доступных технологий (без отходов ГОКа), а также перенос и модернизация или ликвидация опасных производств в Челябинске.
Отметим, что Томинский ГОК планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Официальный запуск проекта Русской медной компании (РМК) состоялся 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
По мнению экологов, появление ГОКа может привести к загрязнению Шершневского водохранилища (расположено в 10 км от объекта), которое является основным источником водоснабжения города и области. Также противники строительства утверждали, что хвостохранилище, которое представляет собой огромный резервуар с жидкими токсичными отходами производства, неминуемо ухудшит качество подземных вод, что приведет к экологической катастрофе. Кроме того, высказывались опасения, что выбросы отработанного воздуха вызовут токсичные осадки. Это существенно повлияет на качество жизни на Южном Урале.
Фотография со страницы движения «Стоп ГОК» в «ВКонтакте»
Кроме того, на митинге выдвигались требования о создании современной системы мониторинга окружающей среды (увеличение числа станций Росгидромета до 20 штук и установка газоанализаторов в границах санитарных зон предприятия и на трубах), формировании единого координационного совета экологических организаций и введение должности уполномоченного по вопросам экологии Челябинской области, а также о ежегодной высадке до 1 млн взрослых деревьев в городе.
Николай Сандаков сообщил, что акция протеста полностью оправдала ожидания организаторов.
«2 тыс. 621 человек пришел в сквер Колющенко и около 17 тыс. человек посмотрели трансляцию народного схода «Челябинск, дыши!» в социальных сетях (просмотры продолжаются). Примерно 30 тыс. человек (по состоянию на утро понедельника) — аудитория митинга в СМИ. Расходятся информационные и психологические волны», — написал Николай Сандаков.
По его оценкам, около 1,5 тыс. человек пришли на экологический митинг в Челябинске впервые. Участники «народного схода» столкнулись с большим давлением и противодействием со стороны властей и отдельных СМИ, считает Сандаков.
«Протестные движения в Челябинске уже стали нормой, и сквер Колющенко — классическое место их проведения. Для начала хотя бы так. Потихоньку в городе формируется прослойка, которая не видит в походе на митинг какого-то суперподвига. Точнее, сначала стало привычным писать в соцсетях про смог, теперь горожане привыкают к мысли, что можно проводить какие-то митинги по этому поводу. Глядишь, так и до действий дойдем», — написала в сообществе «Челябинск, дыши!» Мария Пашнина.
Фотография со страницы движения «Стоп ГОК» в «ВКонтакте»
Таким образом, прошедшая в Челябинске акция подтверждает тезисы доклада «Источники и риски протестной активности в 2018 году», подготовленного коммуникационным холдингом «Минченко Консалтинг».
Фотография со страницы движения «Стоп ГОК» в «ВКонтакте»
Изначально митинг должен был состояться на площади Революции, однако мэрия согласовала его проведение лишь в сквере имени Колющенко в Советском районе. Организаторами акции стали бывший вице-губернатор Челябинской области Николай Сандаков и руководитель общественной организации развития экологической культуры «Сделаем» Дмитрий Закарлюкин.
В течение полутора часов на сцене мероприятия сменяли друг друга активисты-экологи, простые жители и различные артисты.
«Экологическая ситуация в Челябинской области продолжает ухудшаться. С этим надо что-то делать. Нам говорят, что мы живем в промышленном городе, поэтому с выбросами ничего сделать нельзя, заводы дымили, дымят и будут дымить. Это неправильный подход. Мы отправили первого человека в космос. Неужели мы не способны справиться с проблемой вредных выбросов?», — заявил на митинге Дмитрий Закарлюкин.
На митинге были заявлены многочисленные требования по экологическим вопросам. В частности, запрет строительства Томинского ГОКа, рекультивация Коркинского разреза с помощью наилучших доступных технологий (без отходов ГОКа), а также перенос и модернизация или ликвидация опасных производств в Челябинске.
Отметим, что Томинский ГОК планируется построить в Сосновском районе Челябинской области на территории Томинского месторождения медно-порфировых руд. Официальный запуск проекта Русской медной компании (РМК) состоялся 11 июля 2017 года в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.
По мнению экологов, появление ГОКа может привести к загрязнению Шершневского водохранилища (расположено в 10 км от объекта), которое является основным источником водоснабжения города и области. Также противники строительства утверждали, что хвостохранилище, которое представляет собой огромный резервуар с жидкими токсичными отходами производства, неминуемо ухудшит качество подземных вод, что приведет к экологической катастрофе. Кроме того, высказывались опасения, что выбросы отработанного воздуха вызовут токсичные осадки. Это существенно повлияет на качество жизни на Южном Урале.
Фотография со страницы движения «Стоп ГОК» в «ВКонтакте»
Кроме того, на митинге выдвигались требования о создании современной системы мониторинга окружающей среды (увеличение числа станций Росгидромета до 20 штук и установка газоанализаторов в границах санитарных зон предприятия и на трубах), формировании единого координационного совета экологических организаций и введение должности уполномоченного по вопросам экологии Челябинской области, а также о ежегодной высадке до 1 млн взрослых деревьев в городе.
Николай Сандаков сообщил, что акция протеста полностью оправдала ожидания организаторов.
«2 тыс. 621 человек пришел в сквер Колющенко и около 17 тыс. человек посмотрели трансляцию народного схода «Челябинск, дыши!» в социальных сетях (просмотры продолжаются). Примерно 30 тыс. человек (по состоянию на утро понедельника) — аудитория митинга в СМИ. Расходятся информационные и психологические волны», — написал Николай Сандаков.
По его оценкам, около 1,5 тыс. человек пришли на экологический митинг в Челябинске впервые. Участники «народного схода» столкнулись с большим давлением и противодействием со стороны властей и отдельных СМИ, считает Сандаков.
«Протестные движения в Челябинске уже стали нормой, и сквер Колющенко — классическое место их проведения. Для начала хотя бы так. Потихоньку в городе формируется прослойка, которая не видит в походе на митинг какого-то суперподвига. Точнее, сначала стало привычным писать в соцсетях про смог, теперь горожане привыкают к мысли, что можно проводить какие-то митинги по этому поводу. Глядишь, так и до действий дойдем», — написала в сообществе «Челябинск, дыши!» Мария Пашнина.
Фотография со страницы движения «Стоп ГОК» в «ВКонтакте»
Таким образом, прошедшая в Челябинске акция подтверждает тезисы доклада «Источники и риски протестной активности в 2018 году», подготовленного коммуникационным холдингом «Минченко Консалтинг».
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