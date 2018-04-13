Главные риски Урала: РМК и УГМК

Свердловская и Челябинская области вошли в число регионов с отмеченным риском протестной активности. Такие выводы делаются в докладе «Источники и риски протестной активности в 2018 году», подготовленном коммуникационным холдингом «Минченко Консалтинг». Главные источники рисков социальной стабильности на Урале — деятельность Русской медной компании (РМК), Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и недобросовестные застройщики.«Почти сразу после президентской кампании мы столкнулись с целым рядом протестных выступлений. С известной долей вероятности можно утверждать, что в этом и следующем году для власти ключевыми будут именно риски протестных выступлений, не связанных с электоральными процедурами», — говорится в докладе, подготовленном компанией Евгения Минченко.Проанализировав основные источники протестных настроений, авторы документа пришли к выводу, что среди проблем, которые могут заставить людей выйти на улицу и отстаивать свои права, на первом месте стоит экология.«Экологическая проблематика оказывает сильное эмоциональное воздействие. Здоровье и дети — две базовые универсальные ценности, которые легко перебивают апелляции к любым другим ценностям (экономического развития, создания новых рабочих мест, целей государственной политики и т.д.)», — отмечают авторы доклада.Среди регионов, в которых риск массовых выступлений на экологической почве наиболее высок, в «Минченко Консалтинг» называют Челябинскую и Свердловскую области. В обоих случаях угрозы социальной стабильности связаны с крупными инвестиционными проектами металлургических корпораций.В Челябинской области такой точкой напряжения является строительство Томинского ГОКа Русской медной компанией. Это протестное движение уже стало одним из самых известных в России.«Наиболее массовое на текущий момент общественное движение против строительства ГОК в непосредственной близости от населенных пунктов. Митинг, состоявшийся 25.11.2017, собрал до 5 000 человек», — отмечается в докладе. Следует отметить, что следующий протестный митинг намечен на 14 апреля.В Свердловской области в качестве главного риска протестных акций на экологической почве эксперты назвали деятельность Уральской горно-металлургической компании в городе Ивдель.«Протесты, начавшиеся в ноябре 2017 года против деятельности УГМК, которая сбрасывает отходы производства в реку Ивдель, являющуюся основным водозабором одноименного города», — сообщают эксперты.Интересно отметить, что УГМК названа причиной возможных социальных протестов не только в Свердловской, но и в Воронежской, Волгоградской, Тамбовской, Липецкой областях. Там камнем преткновения структур Андрея Козицына и местных жителей стала разработка никелевых месторождений на реке Хопёр. Конфликту уже несколько лет, и он является одной из основных точек социального напряжения в этом регионе России.При этом авторы доклада отмечают, что традиционные методы «тушения» протестной активности все чаще дают сбои. «Стандартные ценностно-ориентированные аргументы зачастую не работают в условиях кризиса. Например, апелляция к созданию новых рабочих мест как ценности бьет мимо цели, так как современные производства роботизированы, и на них работает меньшинство жителей, тогда как выбросы от заводов достаются всем», — отмечают они.Все это существенно повышает шансы длительной и затяжной эскалации экологических конфликтов. В качестве примеров авторы приводят как раз ситуацию в Челябинской области, где даже после личного вмешательства президента РФ конфликт вокруг Томинского ГОКа не удалось свести на нет.Другим источником рисков социальных взрывов авторы доклада считают ситуацию, складывающуюся вокруг обманутых дольщиков.«Проблема недооценена. Существуют серьезные вопросы к достоверности официальной статистики. Число обманутых дольщиков вполне может кратно возрасти в течение года. Существуют точки локализации проблемы в ряде крупных городов, в которых ситуация близка к взрывоопасной», — отмечают эксперты «Минченко Консалтинг».По их данным, Челябинск входит в число российских городов с наибольшим количеством обманутых дольщиков — там их больше 6 тыс. человек. Однако и в Свердловской области ситуация далека от радужной. В условиях экономического кризиса число несданных вовремя или замороженных строительных объектов увеличивается. Митинги обманутых дольщиков в Екатеринбурге стали чуть ли не ежемесячными. Так как проблемы людей не решаются, градус социального протеста нарастает.Также среди причин, которые могут привести к массовым протестам, эксперты отметили рост числа обманутых вкладчиков кредитно-финансовых учреждений (как традиционных, так и разного рода «финансовых пирамид»), а также возможные техногенные катастрофы и чрезвычайные ситуации. Однако географическую локализацию подобных протестов, по мнению авторов доклада, предсказать значительно сложнее, так как проблемы, подобные крушению «Татфондбанка» или пожару в «Зимней Вишне», могут случиться практически где угодно. Екатеринбург и Челябинск с их развитыми кредитно-финансовыми учреждениями и торгово-развлекательной инфраструктурой тоже оказываются в зоне риска.В докладе так же анализируются типичные ошибки, совершаемые при взаимодействии с протестующими, а так же рекомендации для местных и региональных властей по наиболее успешным тактикам и стратегиями стабилизации ситуации и работе в условиях протестной активности.