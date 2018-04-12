Полигон на обочине

С июля часть Свердловской области перейдет на новую схему работы с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которая предполагает глубокую сортировку мусора и вовлечение большей части во вторичное производство. По задумке инициаторов «мусорной» реформы, это должно снизить нагрузку на экологию региона. Однако изменения в первую очередь направлены на новообразованные отходы, уже наколенный за предыдущие десятилетия мусор по большей части вовлечь во вторичное использование невозможно, признают свердловские власти.Твердые коммунальные отходы (ТКО) занимают наименьшую долю в общем объеме отходов, которые накапливаются в Свердловской области, озвучивали ранее в региональном министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Тем не менее именно ТКО причиняют наибольший вред экологии: при неэффективном размещении такой мусор может гореть, загрязнять почву и водоемы.По оценке министерства экономики и ЖКХ Свердловской области, в год регион генерирует порядка 1,6 млн т ТКО. К 2021 году региональные власти планируют более половины от формируемых отходов сортировать и отправлять на переработку. Однако с накопленным мусором, объемы которого как минимум в 20 раз больше, план не сработает.«Для какой-то серьезной переработки он фактически уже не пригоден — там нужен мусор максимум годичной давности, отсюда и нормативы по перегрузочным станциям. Понятно, что нужно будет рекультивировать, дегазировать полигоны, которые существуют, и делать из них какие-то современные объекты. Ничего с этим мусором не будет. По нему будут изучать наши потомки, как жило человечество», ― рассказал директор МУП «Спецавтобаза» Нафик Фамиев.При этом точная величина накопленного в регионе мусора неизвестна: Н. Фамиев оценивает объем в 30-50 млн т, а министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов — в 30-40 млн т.«Точного объема никто не скажет, потому что мы не знаем всего объема всех несанкционированных свалок, которые есть в лесах и на удаленных территориях. Мы понимаем, что это порядка 30-40 млн т. Часть из них — не более 10% оптимистично, а скорее 5% — можно вовлечь во вторичный оборот», ― рассказал Николай Смирнов.Как пояснили эксперты, небольшую часть накопленного мусора можно перерабатывать в специальную фракцию, а ее потом сжигать при производстве цемента. Кроме того, на самих полигонах с накопленным мусором может образоваться природный газ, его можно использовать в энергетике.«Часть этих отходов уже перегнила и входит в положительный, скажем так, слой земли. Из накопленного внизу частично выделился газ, его можно будет собирать и использовать в котельных или еще как-нибудь. Тогда можно максимум до 15% довести, все остальное — это задача государства по экологической безопасности и рекультивации свалок», ― отметил Николай Смирнов.В частности, добывать природный газ на свердловских мусорках уже планирует компания «БиоЭнерджи». Осенью прошлого года на Широкореченском полигоне в Екатеринбурге уже провели тестовые бурения, которые позволили оценить объем газа. Сейчас «БиоЭнерджи» подала заявку в Региональную энергетическую комиссию на расчет тарифа, а также договаривается с электрокомпанией МРСК Урала об условиях присоединения нового источника энергии к существующим сетям. Вполне возможно, что объект запустят уже до конца года.Однако пока такие проекты единичны и реализуются скорее в тестовом формате. Большая же часть ТКО пока будет перегнивать и выделять природный газ бесцельно.