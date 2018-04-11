«Екатеринбург-Арена»: будущие расходы

На реконструкцию Центрального стадиона в Екатеринбурге к Чемпионату мира по футболу 2018 года российские власти потратили около 12,7 млрд руб. Между тем после окончания ЧМ-2018 спортивный объект потребует дополнительных вложений со стороны федеральных и региональных властей. Как говорится в проекте постановления правительства РФ «Об утверждении концепции наследия Чемпионата мира по футболу», стадионы, построенные в городах страны для проведения чемпионата, будут убыточными.«Принимая во внимание высокую стоимость эксплуатации стадионов, а также ожидаемо низкий уровень доходов футбольных клубов, обеспечивающих профильную загрузку стадионов, прогнозировать коммерчески успешную эксплуатацию стадионов в ближайшие 3-5 лет не представляется возможным. В связи с этим планируется, что субъектам Российской Федерации будут предоставлены целевые субсидии из федерального бюджета на эксплуатацию и содержание стадионов. Кроме того, предусматриваются субсидии на проведение первоочередных мероприятий по адаптации стадионов к работе в режиме наследия», — говорится в документе.Ежегодно на содержание «Екатеринбург-Арены» будет требоваться более 300 млн руб. Прогнозная оценка эксплуатационных расходов стадиона, исходя из проведения 16 домашних матчей: в 2019 году — 337,5 млн руб.; в 2020 году — 352,5 млн руб.; в 2021 году — 366,9 млн руб.«Екатеринбург-Арене» будет сложнее выйти на самоокупаемость, чем другим построенным к ЧМ-2018 российским стадионам. После чемпионата вместимость объекта составит всего 23 тыс. человек. Для сравнения, в Калининграде — 25 тыс., в Саранске — 30 тыс., в Волгограде — 35 тыс., в Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде — 45 тыс.ФК «Урал» не является лидером российского футбола и не проводит международные матчи, которые позволяют зарабатывать большие деньги. Для того, чтобы попасть в Лигу чемпионов или в Лигу Европы, команде необходимо стабильно занимать высокие места в чемпионате страны.Отсутствие крыши и возможности превратить стадион во всепогодную отапливаемую арену может помешать его превращению в привлекательную площадку для организации культурно-зрелищных мероприятий российского и международного уровня.Отметим, что федеральным и региональным властям придется выделить серьезные средства на реконструкцию арены после окончания ЧМ-2018. Деньги пойдут на демонтаж временных трибун, установку на стадионе медиаэкрана и благоустройство территории.«Предварительная прогнозная оценка стоимости указанных мероприятий, по данным субъекта РФ, составляет 500 млн руб., в том числе проектно-изыскательские работы. Предусматривается предоставление субсидий управляющей компании стадиона в Екатеринбурге на дополнительные мероприятия по адаптации стадионов к работе в режиме наследия за счет средств бюджета Свердловской области (доля — 5%) с софинансированием за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых в виде иных межбюджетных трансфертов (доля — 95%)», — сообщается в проекте постановления.Сейчас спортивные объекты, возведенные к ЧМ-2018, находятся в федеральной собственности, ими распоряжается ФГУП «Спорт-Инжиниринг». В 2019 году все стадионы планируется передать регионам.Власти пока не определили модель управления «Екатеринбург-Ареной». Рассматривается три возможных варианта: передача в оперативное управление ГАУ Свердловской области «Уральская футбольная академия»; закрепление имущественного комплекса стадиона на праве хозяйственного ведения за ГУП Свердловской области «УРАЛ-2018»; создание акционерного общества с долевым участием региона и одной из крупных региональных компаний.Ранее спортивный объект находился под управлением Группы Синара. В 2006-2011 годах компания вложила в реконструкцию стадиона около 2,5 млрд руб. После того, как Екатеринбург стал местом проведения ЧМ-2018, арену пришлось национализировать. Согласно требованиям FIFA, все стадионы чемпионата должны находиться в государственной собственности. Несмотря на то, что в настоящее время объект практически полностью готов к проведению ЧМ-2018, его содержание может дорого обойтись властям.