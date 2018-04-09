Мусорная логистика

С 1 июля 2018 года Екатеринбург и ряд других муниципалитетов в восточной зоне региона перейдут на новую схему сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). С этого момента изменятся тарифы по оплате за вывоз мусора из дворов, сменятся компании-подрядчики, инфраструктура и подход к самому сбору ТКО, который в том числе должен избавить Средний Урал от несанкционированных свалок. Между тем для граждан переход должен остаться незаметным, считают чиновники.В рамках «мусорной реформы» в Свердловской области планируется построить 16 межмуниципальных центров по обработке отходов — крупных узловых станций, которые включают сортировочные линии, переработку и полигон ТКО, рассказал сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.«Наша задача — к 2021 году уйти на сортировку, выборку более 53% от всех отходов, которые мы сейчас формируем. Также в планах строительство нескольких десятков перегрузочных станций. По закону возможно временное — до 11 месяцев — накопление отходов, но потом все эти отходы следует отправить на межмуниципальный центр, чтобы отсортировать и утилизировать. Эти перегрузочные станции позволят сокращать затраты на транспортировку отходов», ― рассказал Егор Свалов.В частности, в восточной зоне — единственной, для которой сейчас определен региональный оператор — планируется построить семь межмуниципальных центров с семью полигонами и около 20 перегрузочных станций. Мусоросортировочные комплексы появятся в Богдановиче, Тавде, Талице, Алапаевске. Планируется увеличить объем переработки мусора в действующих полигонах Екатеринбурга и построить новый — на юге от муниципалитета, скорее всего, в Белоярском ГО. Объем инвестиций для подготовки инфраструктуры на первые четыре года в МУП «Спецавтобаза» оценили в 6,7 млрд руб., рассказал директор предприятия Н. Фамиев.«Специфика нашей работы будет заключаться в том, что мы будем обслуживать не только многоквартирные дома, но и частный сектор по всей зоне — это более 1 тыс. населенных пунктов. Здесь, конечно, поле непаханое, и нам придется это все осваивать», ― прокомментировал директор МУП «Спецавтобаза» Нафик Фамиев.Как такие масштабные планы повлияют на уровень платы за вывоз мусора, жители Екатеринбурга — основные «инвесторы» реформы — узнают только к 1 июня 2018. За месяц до перехода на новую схему РЭК обязана рассчитать и опубликовать новые тарифы. Однако уже известно, что суммы в графе «содержание жилья» в квитанциях за ЖКУ должны будут с июля снизиться: оттуда уберут траты на вывоз мусора. Вместо этого сумму оплаты за услугу вынесут отдельной строкой, а рассчитывать их будут исходя из количества прописанных в квартире человек.В связи с этим, вполне возможно, у некоторых горожан сумма увеличится. Отметим, что с 1 июля 2018 года жителей многоквартирных домов ждет традиционное повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. Однако в сумме оно не может превышать 8% ― такая норма введена областным законом.«Вывоз мусора становится коммунальной услугой, она попадает под действие областного закона, который предусматривает защиту населения от превышения предельного индекса платы граждан. Соответственно, если будет резкий скачок, то это будет частично компенсироваться за счет областного бюджета», ― пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.По словам министра, переход пройдет успешно, если жители региона его не заметят.«Наша задача — чтобы 1 июля ничего не изменилось в хорошем смысле этого слова. Чтобы жители не почувствовали переход на новую систему. Вывоз мусора в Екатеринбурге достаточно хорошо налажен. Как своевременно вывозили, так и будут вывозить. В этом плане люди не должны увидеть изменений, а вот через полгода-год увидят, что появляется инфраструктура, будут узнавать, что строятся те или иные заводы или центры», ― добавил министр.При этом областные власти отказались от идеи вводить раздельный сбор мусора. Вместо этого жителей региона попросят отделять пищевые отходы от непищевых. А вот сетки для пластика частных компаний из дворов, пусть и не сразу, но уберут.«Раздельный сбор мусора нецелесообразен, если мы решим идти по пути развития современнейших автоматизированных линий. Попробуем дуальный сбор. Мы прекрасно понимаем и не вмешиваемся даже сейчас во дворы, где многие частные предприниматели поставили корзины. Пускай, если это идет на пользу их делу. Но когда у нас уже появятся мусоросортировочные комплексы, тут уже наверняка начнется борьба за этот мусор, потому что обедненный мусор тому, кто построит мусоросортировочный комплекс, вряд ли нужен. Если его весь во дворах растащат, все хорошие составляющие, а ему только остатки привезут, то зачем это», ― рассказал Нафик Фамиев.По факту Екатеринбург и восточная зона станут тренировочной площадкой для отработки нового подхода к обращению с ТКО. Две оставшиеся зоны в регионе — северная и западная — перейдут на новую схему с 1 января 2019 года. Сейчас региональные власти проводят конкурс на определение региональных операторов, заявки принимаются до 25 апреля. Выбрать регоператоров в минЖКХ рассчитывают уже в начале мая.