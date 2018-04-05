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Суд взыскал более 200 тыс. рублей с «Уралуправтодора» за колею на дублере Сибирского тракта

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» («Уралуправтодор») заплатит более 200 тыс. рублей за колею на дублере Сибирского тракта, из-за которой произошло ДТП.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в ноябре 2016 года женщина на автомобиле Hyundai попала в аварию. Из-за колеи, образовавшейся на дорожном покрытии, она потеряла управление и столкнулась с попутной автомашиной. Сотрудники ГИБДД зафиксировали все нюансы ДТП в протоколе. Согласно проведенной экспертизе, стоимость восстановительного ремонта Hyundai составила 388 тыс. 338 руб., расходы по оценке ущерба — еще 6 тыс. руб.



Женщина обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с просьбой взыскать с АО «Свердловскавтодор» и ФКУ «Уралуправтодор» ущерб и расходы по оплате экспертов.



Однако обе организации не согласились с исковыми требованиями, доказывая свою невиновность. Так, представитель АО «Свердловскавтодор» пояснил, что глубина колеи на дороге, в которую попал автомобиль истца, была более 10 см, что свидетельствует о необходимости капитального ремонта дороги. Обязанность по проведению ремонта на АО «Свердловскавтодор» условиями государственного контракта не возложена.



Представитель ответчика ФКУ «Уралуправтодор» также возражал против удовлетворения исковых требований, указывая, что обязанность по содержанию участка дороги, на котором произошло дорожно-транспортное происшествие, в том числе и по устранению колейности, возложена на АО «Свердловскавтодор». Кроме того, ответчики отметили, что в действиях Ирины имело место несоблюдение требований пункта 10.1 Правил дорожного движения РФ — скорость движения.



Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга исковые требования обеим организациям о взыскании ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, удовлетворены частично.



С АО «Свердловскавтодор» взыскан ущерб в размере 194 тыс. 169 руб., расходы по оплате услуг эксперта в размере 3 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 10 тыс. руб. В остальной части исковые требования оставлены без удовлетворения.



С данным решением не согласился ответчик — АО «Свердловскавтодор», ссылаясь на то, что не является надлежащим ответчиком по данному делу. Судебная коллегия, рассмотрев апелляционную жалобу, пришла к выводу, что вина лежит на ФКУ «Уралуправтодор», с которого и нужно взыскать причиненный истцу ущерб.



При этом судебная коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции о распределении судебных расходов, понесенных истцом по делу: исходя из степени вины истца, они составляют 50% от заявленных сумм. Решением суда апелляционной инстанции в пользу потерпевшей с ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» взыскан ущерб в размере 194 тыс. 169 руб., расходы по оплате услуг эксперта — 3 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя в сумме 10 тысяч рублей. В удовлетворении исковых требований к АО «Свердловскавтодор» было отказано.

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