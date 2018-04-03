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ФАС России намерена запретить использовать в рекламе банков информацию о госучастии в их капитале

УрБК, Москва, 03.04.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует запретить использование в рекламе финансовых услуг банков информацию о государственном участии в их капитале. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на замглавы ведомства Андрея Кашеварова.



«Мы с Центральным банком обсуждаем введение запрета на использование в рекламе финансовых услуг информации о наличии прямого или косвенного государственного участия в уставном капитале», — сказал А. Кашеваров, выступая на съезде Ассоциации российских банков.



Замглавы ФАС отметил, что существует много случаев, когда банки в рекламе обещают «лучшее предложение», основываясь на том, что они госбанки, и тем самым потенциально более устойчивые.



«В принципе, в рекламе, на наш взгляд, это не должно допускаться, и поэтому здесь будем формулировать соответствующие предложения по введению запретов», — добавил он.



В конце января замглавы ФАС сообщал, что ведомство фиксирует ухудшение конкуренции в банковской системе, все нагляднее усматривается тенденция к росту доли на рынке крупных банков с госучастием. В связи с этим служба предложила ЦБ ввести ограничения на покупку госбанками других кредитных организаций, Банк России в целом предложение поддержал.



Как сообщала в феврале глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, доля госбанков в активах банковского сектора РФ возросла до 66,2%.

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