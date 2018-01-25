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В России водителей начнут штрафовать за непройденный техосмотр с помощью камер

УрБК, Москва, 25.01.2018. Минэкономики РФ подготовило масштабную реформу техосмотра автомобилей. Соответствующие поправки в законодательство уже разработаны и направлены на утверждение в правительство РФ, сообщает «Коммерсантъ».



В частности, реформа введет наказание для водителей за управление автомобилем, не прошедшим техосмотр, или при техосмотре которого выявлено «несоответствие безопасности». Штраф составит 800 руб.



При этом о каких именно несоответствиях идет речь, в поправках не уточняется. Правила техосмотра описаны в постановлении правительства № 1008 и предполагают проверку 68 ключевых параметров, в том числе тонировку, трещины на стеклах, работу световых приборов, остаток протектора шин, а также наличие знака аварийной остановки и огнетушителя.



Для выявления нарушения ГИБДД сможет использовать дорожные камеры. Автомобили будут проверять по Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО).



Если техническая неисправность автомобиля, не прошедшего ТО, станет причиной ДТП, то страховая компания получит право выступить с регрессным иском к автовладельцу.



Кроме того, реформа предлагает ужесточить контроль для операторов ТО. Согласно поправкам, диагностическая карта будет формироваться только в электронном виде и заверяться усиленной подписью эксперта, который проводил осмотр. Сам осмотр — фиксироваться на видео с последующей загрузкой в централизованную базу ЕАИСТО. Эксперту, который сформировал карту и допустил к движению машину, не прошедшую ТО, грозит штраф до 10 тыс. руб.



Также для работников ТО введут уголовное наказание. В случае умышленной передачи в базу заведомо недостоверных сведений — исправительные работы на срок до четырех лет. Если нарушение допущено группой лиц по предварительному сговору — лишение свободы на срок до двух лет. Если фиктивный техосмотр привел к тяжелым последствиям, например, ДТП, то срок может увеличиться до четырех лет. Подобные изменения позволят избежать выдачу карт на автомобили, которые не приезжали на пункт ТО, считают в Минэкономики.



Контролировать работу операторов ТО будет Ространснадзор, на это ему дополнительно выделят 186 млн руб. Эксплуатацию ЕАИСТО из МВД передадут Российскому союзу автостраховщиков (РСА), курировать работу которого будет Центробанк.



По данным издания, данная версия поправок неокончательная и, скорее всего, будет доработана. В частности, стороны пока не договорились о регрессорном иске страховщиков к автовладельцам.

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