Дайджест
Дворкович не увидел в России олигархов
25 январь 2018 (10:16)
Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в России не осталось олигархов, только предприниматели. Об этом он рассказал в эфире Bloomberg-TV.
«Боюсь, у нас нет олигархов, это концепция 1990-х годов. Сейчас у нас есть хорошие трудолюбивые бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным делом», — ответил он на вопрос корреспондента о том, как российские олигархи воспринимают возможное введение новых американских санкций.
Дворкович добавил, что «санкции усложняют жизнь, но не делают ее невозможной».
«Боюсь, у нас нет олигархов, это концепция 1990-х годов. Сейчас у нас есть хорошие трудолюбивые бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным делом», — ответил он на вопрос корреспондента о том, как российские олигархи воспринимают возможное введение новых американских санкций.
Дворкович добавил, что «санкции усложняют жизнь, но не делают ее невозможной».
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