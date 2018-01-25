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Дворкович не увидел в России олигархов

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что в России не осталось олигархов, только предприниматели. Об этом он рассказал в эфире Bloomberg-TV.



«Боюсь, у нас нет олигархов, это концепция 1990-х годов. Сейчас у нас есть хорошие трудолюбивые бизнесмены, которые заботятся о стране и зарабатывают деньги, занимаясь ответственным делом», — ответил он на вопрос корреспондента о том, как российские олигархи воспринимают возможное введение новых американских санкций.



Дворкович добавил, что «санкции усложняют жизнь, но не делают ее невозможной».

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