Виктор Салин: Отельный бизнес за последний год начал оживать

— За последний год существенных изменений не произошло: на рынок гостиниц Екатеринбурга зашел еще один игрок, а что касается хостелов, там постоянно какие-то объекты открываются, другие прекращают работу.Что касается спроса, в последнее время стало больше организованных групп, также увеличивается число гостей, приезжающих именно с целью туризма, причем не только делового.— В первую очередь следует отметить оживление отельного рынка. Спрос начал расти по сравнению с 2015-2016 годами, на сегодняшний день это увеличение составляет порядка 8-10%. На показатели докризисного уровня мы пока еще не вышли, но уже к ним приближаемся, динамика явно положительная.Радует рост туристического сегмента: раньше он был намного меньше. И если в предыдущие периоды это был практически только бизнес, то сегодня нашими гостями становятся туристы, приезжающие с другими целями.Что касается цен, если сравнивать с докризисным уровнем, они выросли примерно на 10-15%. Мы не слишком зависимы от валютного курса: хотя расходы отельеров в кризис росли, серьезная конкуренция не позволяла нам сильно поднимать цены. Многие отели старались увеличивать загрузку за счет относительно дешевого предложения и тем самым уходили в более низкий ценовой сегмент. Однако с оживлением спроса стоимость услуг может начать расти.— Наши гостиницы готовы к проведению этого события уже давно: Екатеринбург каждый год принимает крупные события международного уровня, и серьезных проблем с приемом иностранных граждан у нас не возникает.В то же время есть особенности, которые нужно учитывать. К нам приедут болельщики, а это особая группа гостей: они отличаются от традиционного нашего контингента, прибывающего с деловыми целями. Эти люди приезжают отдыхать, болеть за свою команду, развлекаться. Поэтому под данную аудиторию мы, в частности, разрабатываем специальные меню с учетом портрета потребителя на этот период. Глубина бронирования достаточно большая — 2-3 месяца, и отельеры заранее понимают, кто будет у них жить, из каких стран приедут люди. За такой срок подготовиться к приему конкретных гостей вполне реально.— Случаи завышения цен, конечно, есть, и их достаточно много. Появляются довольно неадекватные предложения, хотя среди сертифицированных гостиниц их меньше, чем среди альтернативных средств размещения. При этом мне неизвестно, чтобы в какой-либо из отелей приходили уведомления от контролирующих органов о том, что он допустил нарушение соответствующего постановления правительства РФ.Впрочем, хотя на период ЧМ-2018 практически весь номерной фонд уже забронирован, такие предложения, как, например, апартаменты за 50-60 тыс. руб. за одну ночь, вряд ли будут востребованы. Если гости увидят такие цены, они, скорее всего, постараются найти альтернативные варианты размещения в других городах. Возможно, намного дешевле будет остановиться, допустим, в Челябинске и организовать трансфер в Екатеринбург. Все-таки каждый станет считать свои деньги.— Среднегодовая загрузка, если говорить о трех-четырех звездах, в 2017 году была на уровне 50-60%. Это неплохой показатель для УрФО, спрос и предложение сегодня вполне сбалансированы.При этом проблема нехватки гостиниц в Екатеринбурге возникает лишь несколько раз в год. В остальное время подобрать себе средство размещения практически под любой бюджет не составляет труда. Я не считаю, что мы нуждаемся в дополнительном номерном фонде. В текущем году будут введены еще несколько объектов, и этого достаточно для города, учитывая те мероприятия, которые здесь проводятся. Когда происходят крупные события, такие как ЧМ-2018 и «Иннопром», просто подключаются соседние города и размещают гостей у себя. Это нормальная мировая практика.Дополнительный номерной фонд Екатеринбургу понадобится, если в год здесь будут еще 5-7 мероприятий масштаба «Иннопрома». Иначе для рынка это не имеет смысла.— Конкуренция именно среди гостиниц в данный момент достаточно здоровая. Рынок несколько оживился, и каждый ждет того гостя, на которого он нацелен, недобросовестных по отношению к коллегам действий со стороны отельеров становится меньше.В то же время проблему представляет полулегальный рынок сдаваемых посуточно квартир. Есть факты подделки документов для командировочных — а это как раз тот сегмент гостей, который пользуется услугами отелей. Речь идет о случаях, когда люди снимают дешевое жилье, а отчитываются о проживании в гостинице, тем самым получая свою выгоду. Поэтому, хотя с точки зрения качества услуг между съемными квартирами и гостиницами большая пропасть, альтернативные средства размещения создают нам конкуренцию, зачастую используя мошеннические схемы, чтобы повысить свою привлекательность.Между тем рынок съемного жилья в Екатеринбурге практически не регулируется и не контролируется, а гостей никто не регистрирует. Поэтому данный сегмент не только привносит недобросовестную конкуренцию, но и создает угрозу безопасности для гостей города.— Инструменты отельеры используют классические — если и есть какие-либо ноу-хау, они становятся коммерческой тайной конкретной организации. Есть агентская сеть, активные продажи, позиционирование в интернете, в различных поисковиках. Большое значение для доходности гостиниц имеет качество сайта, качество контента, поскольку за последние пять лет в отельном бизнесе многие процессы были автоматизированы, ушли в интернет.— Сейчас строится конгресс-центр для МВЦ «Екатеринбург-Экспо», и есть вероятность, что крупных мероприятий в нашем городе станет больше. В этом случае спрос будет увеличиваться, соответственно, появится и дополнительное предложение, номерной фонд. Рынок продолжит расти.— Думаю, подобное мероприятие даст толчок развитию в отельной сфере. Придут новые интересные игроки, рынок станет более качественным, конкурентоспособным. Поскольку для гостей планируется строительство жилого фонда, я думаю, отелей будет запущено не слишком много, и это не внесет дисбаланс в соотношение спроса и предложения. Кроме того, после «ЭКСПО-2025» к нам придут и другие мероприятия, которые помогут загрузить созданную инфраструктуру.